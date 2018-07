Migranti | i libici | “Madre e bimbo erano già morti In acqua non c’era nessun altro”

Migranti : sbarcati a Trapani 57 soccorsi ieri. Libici smentiscono Open Arms : Erano stati raccolti in mare da due motovedette della guardia costiera italiana e della guardia di finanza. 'Abbiamo lasciato in mare solo i due corpi di una donna e un bambino senza vita' dichiara la ...

Migranti : Palazzotto - libici depistano : ANSA, - ROMA, 18 LUG - "Mentre una motovedetta girava la scena del salvataggio perfetto con una tv tedesca, un'altra lasciava in mezzo al mare 2 donne ed un bambino. Sono due interventi diversi, uno ...

Migranti - Ong mostra foto di bimbo morto : “I libici sono assassini assoldati da Italia” | Viminale e Salvini : “E’ una fake news” : Migranti, Ong mostra foto di bimbo morto: “I libici sono assassini assoldati da Italia” | Viminale e Salvini: “E’ una fake news” Migranti, Ong mostra foto di bimbo morto: “I libici sono assassini assoldati da Italia” | Viminale e Salvini: “E’ una fake news” Continua a leggere L'articolo Migranti, Ong mostra foto di bimbo morto: “I libici sono assassini assoldati da ...

Migranti - Open Arms denuncia : 'Donna e bimbo lasciati morire in mare dai libici'. Salvini : 'Bugie - tengo duro' : Una foto scioccante in cui si vedono i corpi senza vita di una donna e di un bambino tra i resti di una barca. E rano a bordo di un gommone in difficoltà e l a Libia li avrebbe lasciati morire. Lo ...

Migranti - Open Arms denuncia : 'Donna e bimbo lasciati morire in mare dai libici' : Una foto scioccante in cui si vedono i corpi senza vita di una donna e di un bambino tra i resti di una barca. E rano a bordo di un gommone in difficoltà e l a Libia li avrebbe lasciati morire. Lo ...

Migranti - Open Arms denuncia : «Donna e bimbo lasciati morire in mare dai libici». Salvini : «Bugie - tengo duro» : Una foto scioccante in cui si vedono i corpi senza vita di una donna e di un bambino tra i resti di una barca. Erano a bordo di un gommone in difficoltà e la Libia li avrebbe lasciati...

Migranti - Open Arms denuncia : «Donna e bimbo lasciati morire in mare dai libici». Salvini : «Bugie - tengo duro» : Una foto scioccante in cui si vedono i corpi senza vita di una donna e di un bambino tra i resti di una barca. Erano a bordo di un gommone in difficoltà e la Libia li avrebbe lasciati...

Migranti - Open Arms denuncia : 'Donna e bimbo lasciati morire in mare dai libici'. Salvini : 'Bugie - tengo duro' : Una foto scioccante in cui si vedono i corpi senza vita di una donna e di un bambino tra i resti di una barca. E rano a bordo di un gommone in difficoltà e l a Libia li avrebbe lasciati morire. Lo ...

Migranti - Ong mostra foto di bimbo morto : “I libici sono assassini assoldati da Italia” | Salvini : “Bugie - io tengo duro” : Migranti, Ong mostra foto di bimbo morto: “I libici sono assassini assoldati da Italia” | Salvini: “Bugie, io tengo duro” Migranti, Ong mostra foto di bimbo morto: “I libici sono assassini assoldati da Italia” | Salvini: “Bugie, io tengo duro” Continua a leggere L'articolo Migranti, Ong mostra foto di bimbo morto: “I libici sono assassini assoldati da Italia” | Salvini: ...

Migranti - Open Arms denuncia : «Donna e bimbo lasciati morire in mare dai libici» : Una foto scioccante in cui si vedono i corpi senza vita di una donna e di un bambino tra i resti di una barca. Erano a bordo di un gommone in difficoltà e la Libia li avrebbe lasciati...

Migranti - Open Arms denuncia : «Donna e bimbo lasciati morire in mare dai libici» : Una foto scioccante in cui si vedono i corpi senza vita di una donna e di un bambino tra i resti di una barca. Erano a bordo di un gommone in difficoltà e la Libia li avrebbe lasciati...

Migranti - la denuncia della Ong Open Arms : “I libici hanno lasciato morire in mare una donna e un bambino” : Oscar Camps, fondatore della Ong Open Arms, denuncia su Twitter: "La guardia costiera libica ha annunciato che aveva intercettato una barca con 158 persone a bordo e ha fornito assistenza medica e umanitaria. Quello che non ha detto è che hanno lasciato due donne e un bambino a bordo e hanno affondato la nave perché quelle persone non volevano andare sulla pattuglia libica", A bordo sono stati ritrovati i cadaveri di una donna e un ...

Migranti : 'Sophia' - entro anno 500 libici addestrati : Tra i compiti della missione europea Sophia c'è anche quello di addestrare la Marina e la Guardia Costiera libiche. "Finora abbiamo formato 213 ufficiali ed entro la fine dell'anno arriveremo a 500: ...

Intesa con Austria e Germania sui Migranti. Salvini 'Noi tre faremo ordine. La Ue riconosca come sicuri i porti libici' : INNSBRUCK - Il trilaterale coi ministri degli Interni di Germania e Austria è appena terminato. Sono le 8.30 e Matteo Salvini cammina per il centro di Innsbruck per raggiungere il palazzo dei ...