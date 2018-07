Migranti | Grasso | Salvini invece di querele a Saviano ridia 49 mln

Grasso : grazie Mattarella per aver liberato Migranti Diciotti : Roma – “Voglio ringraziare il presidente Mattarella per aver liberato i 67 ostaggi della Diciotti. Non so come sia andata la telefonata, ma mi piace immaginare sia stata come la racconta Makkox in questa vignetta”. Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, lo scrive su Facebook. L'articolo Grasso: grazie Mattarella per aver liberato migranti Diciotti proviene da RomaDailyNews.