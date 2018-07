Migranti : Conte - bene Juncker - importante passo avanti : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – “Sul fronte immigrazione oggi abbiamo fatto un altro importante passo in avanti. La risposta del Presidente Juncker, che ringrazio, di fatto accoglie il principio secondo cui l’immigrazione è una sfida europea, che riguarda tutti i 28 Paesi e che quindi richiede soluzioni europee e non di un singolo Paese”. Lo scrive il premier Giuseppe Conte postando la risposta del presidente della ...

Migranti - Juncker a Conte : ?pronti a gestire cellule di crisi ma gli sbarchi non sono competenza Ue : La Commissione condivide «il sentimento di urgenza dell’Italia», lavorerà tutta l’estate «per rafforzare la guardia di frontiera e costiera europea» e concorda «sulla necessità di...

Migranti - cosa ha scritto Juncker nella sua lettera di risposta al premier Conte : Jean Claude Juncker ha risposto alle lettere inviate dal premier Conte il 14 e il 17 luglio: "La Commissione continuerà a lavorare ininterrottamente per tutta l'estate, da un lato per sostenere - entro i limiti del suo mandato - gli sforzi degli Stati membri, dall'altro per preparare le proposte legislative da presentare in settembre per rafforzare la guardia di frontiera e costiera europea e rendere più efficace la politica di ...

Il testo della lettera che Juncker ha scritto a Conte per spiegare cosa l'Ue farà sui Migranti : La Commissione europea "è pronta a svolgere pienamente la sua funzione di coordinatrice", ha scritto il presidente dell'esecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, in una lettera per rispondere alla richiesta del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di creare una cellula di crisi Ue sugli sbarchi. "Non va però dimenticato che l'Ue non ha competenza per determinare il luogo/porto sicuro da ...

