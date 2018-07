Migranti | Commissione | non decidiamo noi

Migranti - CONTE : “CELLULA CRISI UE”/ Ultime notizie - replica Commissione : “caso urgente - presto risposte” : CONTE scrive all'Ue una lettera: "cellula di CRISI per i MIGRANTI e ridistribuzione diventi prassi". Ultime notizie, premier intervistato dal Fatto Quotidiano: "mi ispiro a Moro. Votai Pd"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 17:40:00 GMT)

La Commissione europea dà due mesi a Orbán per cambiare linea sui Migranti : La Commissione europea ha deciso di intensificare la sua battaglia legale contro l'Ungheria per il rifiuto del paese di rispettare le norme sull'immigrazione dell'Unione europea. L'esecutivo europeo, come si legge in una dichiarazione, ha deferito lo stato guidato da Viktor Orbán alla corte di Giust

La Commissione Ue denuncia l'Ungheria per il no ai Migranti e la legge anti Soros : Doccia fredda per l'Ungheria, messa sotto accusa dalla Commissione europea pe la sua linea dura contro i migranti e la legge anti Soros. Un deferimento alla Corte di giustizia è scattato per il mancato rispetto delle normative europee su asilo e ricollocamenti, inoltre è stata aperta una procedura d"infrazione per la norma che contrasta le attività del finanziere-filantropo Soros, leader dell'ong Open Society."La Commissione - si legge in una ...

Migranti - Conte : "Serve un comitato di crisi sotto l’egida della Commissione Ue" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato a parlare della sempre più delicata questione dei flussi migratori e di come l'Italia li sta gestendo caso dopo caso e lo ha fatto nel corso di una lunga intervista concessa a Marco Travaglio per Il Fatto Quotidiano nelle stesse ore in cui decine di persone perdevano la vita nel Mediterraneo e in cui la nave Open Arms ha preferito allontanarsi dall'Italia dopo i continui bracci di ferro col ...

Migranti - la Commissione Ue replica a Matteo Salvini : “La Libia non è un porto sicuro” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini dichiara: "Dobbiamo cambiare la normativa e rendere i porti libici porti sicuri", in modo da riportare direttamente in Libia i Migranti soccorsi. Per la Commissione Ue "nessuna operazione europea e nessuna imbarcazione europea" può farlo perché la Libia non è "un paese sicuro".Continua a leggere

Commissione Ue : "Condividiamo l'urgenza sui Migranti espressa da Conte - a breve la risposta" : "Confermiamo di avere ricevuto la lettera del premier Conte che è stata indirizzata ai presidenti Tusk e Juncker. Nella lettera chiede di dare attuazione immediata alle conclusioni raggiunte al Consiglio europeo e a breve risponderemo". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas, a proposito della lettera del premier italiano sulla questione migranti. "In generale e senza entrare nei dettagli - ha continuato -, ...

Migranti - Mattarella 'Irresponsabile mettere a rischio Schengen'. La Commissione Ue 'Berlino e Vienna ci consultino' : Vienna: 'D'ACCORDO CON BERLINO SUI RESPINGIMENTI' L'invito all'equilibrio del capo dello Stato arriva mentre da Vienna il cancelliere Sebastian Kurz torna sulla politica dei respingimenti promossa in ...

Migranti - piano commissione Italia-Libia : 23.47 Un piano di rafforzamento urgente delle forze libiche è stato messo a punto in una riunione della commissione bilaterale italo-libica a Tripoli. Il programma, definito 'piano Salvini', prevede la fornitura di gommoni, equipaggiamenti, veicoli e altro materiale per Guardia costiera, Marina e Guardia di frontiera libiche. L'Italia donerà alla Libia 10 motovedette della Guardia costiera e due unità navali della Finanza e stanzierà circa 1,4 ...

Migranti - MALTA SEQUESTRA ONG SEAWATCH/ Ultime notizie - Commissione Ue : “non rimandarli in Libia” : MIGRANTI, nave SEAWATCH messa in stato di fermo nei porti di MALTA: Ong contro La Valletta, "ci viene impedito di salvare gente. Qui le persone affogano!". Il caso agita ancora l'Ue(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 20:45:00 GMT)

Migranti - la Commissione Ue "Non li rimanderemo in Libia" : Tanto si sta discutendo in questi giorni del ruolo della Guardia costiera libica nel Mediterraneo. I ruoli sono chiari: l'Italia , e l'Europa, sembrano voler affidare sempre più alla Marina di Tripoli ...

Migranti. Riunione informale convocata dal presidente della Commissione Ue : Ci saranno anche i leader di Danimarca, Croazia e Slovenia tra i partecipanti alla Riunione informale europea. A convocarla il

"La bozza sui Migranti sarà riequilibrata". La Commissione Ue corregge il tiro dopo le proteste dell'Italia : dopo le proteste dell'Italia, condivise anche da Grecia e Malta, la Commissione Ue corregge il tiro sulla bozza conclusiva del vertice di domenica convocato su richiesta della Germania sull'immigrazione. "Condividiamo la preoccupazione dell'Italia" sulla proposta che riguarda i movimenti secondari dei migranti, "la bozza della dichiarazione di domenica sarà riequilibrata prima del vertice, si tratta solo di una bozza per la discussione". ...