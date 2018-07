Migranti | 66 tunisini soccorsi al largo di Pantelleria | ora verso Trapani Naufragio in

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 luglio 2018) Sono direttiil porto dii 66nella notte davanti alle coste dell’isola di. I, che erano in difficoltà mentre si trovavano su un’imbarcazione che viaggiaval’isola, sono stati trasbordati su due motovedette, della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. Una barca con a bordo 160 persone, tra i quali donne e bambini, si è invece rovesciata aldello Yemen. Delsi apprende da funzionari della sicurezza yemenita, rimasti anonimi in quanto non autorizzati a parlare con i media. Non è ancora noto se isiano stati salvati. La barca era partita dal porto di Bosaso, in Somalia, con a bordo 100 somali e 60 etiopi. Si è rovesciata aldella provincia di Shabwa, probabilmente vicino alla riva a causa del mare molto mosso. Nonostante lo Yemen sia sconvolto dalla guerra, iafricani continuano ad ...