Migranti | 66 tunisini soccorsi a Pantelleria Ultime notizie | scortati a Trapani da due

Migranti - 66 tunisini soccorsi al largo di Pantelleria : ora verso Trapani. Naufragio in Yemen : 160 persone a bordo : Sono diretti verso il porto di Trapani i 66 tunisini soccorsi nella notte davanti alle coste dell’isola di Pantelleria . I Migranti , che erano in difficoltà mentre si trovavano su un’imbarcazione che viaggiava verso l’isola, sono stati trasbordati su due motovedette, della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. Una barca con a bordo 160 persone , tra i quali donne e bambini, si è invece rovesciata al largo dello Yemen . Del Naufragio si ...

Migranti : Trapani - sbarco nella notte di 66 tunisini : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – Sono sbarcati nella notte al porto di Trapani i 66 tunisini soccorsi poche ore prima davanti alle coste dell’isola di Pantelleria. I Migranti , che erano in difficoltà, sono stati trasbordati su due motovedette, della Guardia costiera e della Guardia di Finanza, e dirette al porto di Trapani . L’arrivo in nottata. L'articolo Migranti : Trapani , sbarco nella notte di 66 tunisini sembra essere ...

Migranti : Trapani - sbarco nella notte di 66 tunisini : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – Sono sbarcati nella notte al porto di Trapani i 66 tunisini soccorsi poche ore prima davanti alle coste dell’isola di Pantelleria. I Migranti , che erano in difficoltà, sono stati trasbordati su due motovedette, della Guardia costiera e della Guardia di Finanza, e dirette al porto di Trapani . L’arrivo in nottata. L'articolo Migranti : Trapani , sbarco nella notte di 66 tunisini sembra essere ...

Migranti : Trapani - sbarco nella notte di 66 tunisini : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – Sono sbarcati nella notte al porto di Trapani i 66 tunisini soccorsi poche ore prima davanti alle coste dell’isola di Pantelleria. I Migranti , che erano in difficoltà, sono stati trasbordati su due motovedette, della Guardia costiera e della Guardia di Finanza, e dirette al porto di Trapani . L’arrivo in nottata. L'articolo Migranti : Trapani , sbarco nella notte di 66 tunisini sembra essere il ...

Migranti : Trapani - sbarco nella notte di 66 tunisini : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - Sono sbarcati nella notte al porto di Trapani i 66 tunisini soccorsi poche ore prima davanti alle coste dell'isola di Pantelleria. I Migranti , che erano in difficoltà, sono stati trasbordati su due motovedette, della Guardia costiera e della Guardia di Finanza, e diret

Migranti : un centinaio sbarcati a Pozzallo - sindaco 'via i tunisini' : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - sbarcati stamani a Pozzallo, in provincia di Ragusa, un centinaio di Migranti, soccorsi nel Canale di Sicilia dalla nave militare Protector battente bandiera inglese. Tra loro ci sono anche una decina di donne e oltre 30 minori. E il nuovo approdo è l'occasione per il