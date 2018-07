Microsoft e gli utenti consumer | si apre una nuova era costituita da Surface | Cortana

Microsoft - conti migliori delle attese grazie al cloud : Teleborsa, - Microsoft chiude il 4° trimestre fiscale battendo le attese del mercato, con utili e ricavi in aumento. Il colosso informatico di Redmond ha registrato ricavi in crescita del 17% a 30,1 ...

In arrivo degli AirPods evoluti prodotti da Microsoft? [Brevetto] : Microsoft potrebbe ben presto immergersi in un nuovo particolare mercato dalle caratteristiche tipicamente consumer e non di certo aziendali: quello degli auricolari. A suggerire tale possibilità è un nuovo brevetto targato Redmond depositato nel 2017 e reso pubblico ora da Patently Mobile che riporta un progetto relativo a degli auricolari wireless dotati di tecnologia Bluetooth e, ovviamente, di microfono audio. Possiamo quindi definirli una ...

Microsoft Edge meglio di Chrome e Firefox contro il phishing e i malware : Che Microsoft, con il suo browser Edge, abbia fatto un ottimo lavoro sul fronte della sicurezza non è di certo un segreto e lo ha dimostrato anche con dei test effettuati in proprio. Se però non vi fidate del Colosso di Redmond, potete osservare l’ultima analisi pubblicata da una società di terze parti. Naked Security Labs, una compagnia esperta nel campo della sicurezza informatica, ha recentemente condotto uno studio per analizzare i ...

Vodafone collabora con Microsoft per migliorare l’assistente TOBi : Vodafone e Microsoft siglano una partnership per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, con lo scopo di migliorare sensibilmente le funzionalità dell'assistente virtuale TOBi. L'articolo Vodafone collabora con Microsoft per migliorare l’assistente TOBi proviene da TuttoAndroid.

Xbox One : Microsoft rilascia pubblicamente l’aggiornamento di luglio : Da poche ore risulta essere disponibile l’aggiornamento di luglio rilasciato da Microsoft per tutti gli utenti in possesso di una Xbox One, Xbox One S o Xbox One X. Novità FastStart: si tratta di una funzionalità che permette ai gamer abbonati al Game Pass di avviare i giochi già a partire dal 30-40% del download velocizzando dunque l’intero processo. Questa tecnologia è in grado, infatti, di identificare i file principali e più ...

Microsoft Italia conferma l’impegno per gli sviluppatori indipendenti con ID@Xbox : Si è tenuto oggi nella Microsoft House di Milano, per il terzo anno consecutivo, lo showcase ufficiale Italiano ID@Xbox, durante il quale Microsoft ha confermato il proprio impegno a supporto degli sviluppatori indipendenti. L’azienda intende, infatti, porsi come punto di riferimento non solo per gli sviluppatori professionisti ma per tutti gli appassionati, anche quelli meno tecnici, che vogliono impegnarsi nella creazione di videogiochi, ...

Microsoft Store : velocizzati i tempi di certificazione per gli sviluppatori : Uno degli svantaggi del Microsoft Store per gli sviluppatori sono i tempi di certificazione necessari per modificare il costo, gli screenshot, il video trailer oppure la descrizione delle app che arrivano anche ai tre giorni lavorativi per il rilascio globale. L’azienda guidata da Satya Nadella ha ascoltato finalmente i feedback dei developer e ha comunicato, tramite un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, di aver appena portato un ...

Microsoft annuncia i Games with Gold di luglio : Microsoft ha appena rivelato quali saranno i Games with Gold di luglio, che includono come di consueto due videogiochi per Xbox One e due per Xbox 360, che saranno istantaneamente disponibili sulla console ammiraglia Microsoft grazie alla retrocompatibilità.Ecco di seguito la lista dei titoli gratuiti di luglio per tutti gli abbonati al servizio Gold:Xbox One:Read more…

Windows Hello : Microsoft migliora il riconoscimento facciale : Windows Hello, approdato nel 2015 assieme al rilascio di Windows 10 al pubblico, è il nuovo sistema di sicurezza sviluppato da Microsoft che consente uno sblocco affidabile su PC, tablet e smartphone. Mediante un post pubblicato sul suo blog inerente all’Intelligenza Artificiale, Microsoft ha ufficialmente annunciato di aver appena portato a termine un lavoro di miglioramento per quanto concerne il proprio sistema di riconoscimento ...

"Microsoft punta in alto. Vuole essere la migliore per hardware e giochi" : Dopo un debutto nel settore difficile ma sicuramente importante con la primissima Xbox, Microsoft arrivava da una generazione in cui Xbox 360 aveva dimostrato come il colosso di Redmond fosse una forza davvero molto importante per il mondo dei videogiochi. Come sappiamo Xbox One non è riuscita a a rivaleggiare alla pari con PS4 ma Phil Spencer e soci stanno cercando di correggere il tiro, anche attraverso l'acquisizione di nuovi studi per ...

Microsoft ha invitato gli utenti Windows 10 Mobile a passare ad Android o iOS? : Che Microsoft avesse ormai abbandonato lo sviluppo di Windows 10 Mobile non considerandolo più come un prodotto in piena vita bensì come appartenente al passato lo si sapeva già ma forse questa volta ci si è spinti un po’ oltre… Una buona parte degli utenti che hanno attivato infatti le notifiche della UWP di sistema “Notizie” hanno visto nelle ultime ore comparire uno strano pop-up che invita loro a scaricare ...

Il Microsoft Store si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile introducendo l’effetto reveal e tanti miglioramenti : Breve comunicato per segnalarvi la disponibilità di un nuovo aggiornamento rilasciato pubblicamente su Windows 10 e Windows 10 Mobile per l’app ufficiale del Microsoft Store. Novità Modificate le icone di download e info applicazioni. [PC e Mobile] Migliorata le gestione dei font. [Solo PC] Adesso è possibile sfogliare le recensioni premendo i pulsanti situati in basso. [PC e Mobile] Icona indietro: la freccia indietro è stata spostata ...

Microsoft Edge per Android supporta ora il blocco degli annunci dei siti web [Beta] : La versione mobile di Microsoft Edge è giovanissima soprattutto se confrontata con i suoi concorrenti ma, nonostante ciò, sta diventando gradualmente un browser molto allettante. Microsoft ha rilasciato poche ore fa un nuovo aggiornamento in beta sul Google Play Store dedicato all’app di Edge sviluppata per Android giungendo in questo modo alla versione 42.0.0.2055. L’update porta con sè una sola novità ma questa è piuttosto ...