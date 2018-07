Mi manca stare in coppia | ma non rimpiango il mio ex partner

Allarme in Europa : manca CO2 per birra e carni. Ma l’Italia può stare tranquilla : Se l’eccesso di emissioni di CO2 è tra i maggiori responsabili del riscaldamento del pianeta, l’anidride carbonica di per sé è indispensabile alla vita e anche in ambito industriale ha una lunga serie di applicazioni, nella filiera alimentare e non solo. Quando scarseggia può mandare in tilt un intero Paese: la sua carenza in Gran Bretagna è diventata un problema nazionale, colpite anche altre aree del Nord Europa...