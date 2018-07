METEO | TEMPORALI AL NORD | TEMPESTA DI FULMINI IN FRIULI Video | ultime notizie

Allerta METEO Valle d’Aosta : codice giallo per temporali forti : Il centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha diramato un’Allerta gialla (livello 1 su 3) per temporali forti e diffusi, che sono attesi dalla serata di oggi. Saranno moderati e localmente forti dalle valli del Gran Paradiso a Gressoney, moderati lungo la dorsale alpina e deboli localmente moderati sul resto del territorio. Nella serata e fino alle prime ore di sabato “si potranno registrare problemi alle reti di ...

Altro che Estate : diramata l'allerta METEO - attenzione a grandine e temporali : Una saccatura di origine atlantica è giunta sull`Europa e, accompagnata da aria fresca e instabile, già dal pomeriggio di oggi coinvolgerà anche parte dell'Italia. Le precipitazioni, a prevalente carattere...

Previsioni METEO - violenti temporali - blitz imminente : le aree nel mirino : E in Algeria si vola oltre 50 gradi Weekend al cinema: quali film vedere e perché Ecco quanto valgono le spiagge più famose del mondo

Allerta METEO - Italia divisa in due : forti temporali al Nord - sempre più caldo al Sud dove sarà un weekend di fuoco [MAPPE] : 1/11 ...

Allerta METEO fino alla mezzanotte di sabato : forti temporali - fiumi monitorati : Cresce l'Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che da venerdì pomeriggio prevede vento e temporali forti: dalle 15 il centro meteo regionale ha emanato un'...

Allera METEO fino alla mezzanotte di sabato : forti temporali - fiumi monitorati : Cresce l'allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che da venerdì pomeriggio prevede vento e temporali forti: dalle 15 il centro meteo regionale ha emanato un'...

Allerta METEO Veneto : temporali in arrivo - stato di attenzione per la fascia montana e pedemontana : In Veneto è in arrivo una perturbazione con fenomeni intensi più probabili e frequenti, nella notte e nelle prime ore di sabato mattina. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale avverte che dal pomeriggio di oggi e nel corso di sabato sono attese condizioni di instabilità con frequenti rovesci e temporali. Saranno probabili forti rovesci, raffiche di vento e locali grandinate, con quantitativi di precipitazione ...

Allerta METEO Trentino : previsti temporali di forte intensità : “Una perturbazione interesserà le Alpi tra venerdì e la giornata di sabato favorendo un aumento delle condizioni di instabilità e di eventi temporaleschi anche sulla nostra Provincia“: la Protezione civile del Trentino ha emesso stamattina un’Allerta Meteo. “Dalla tarda mattina di oggi sono attesi rovesci e temporali sparsi, in estensione nel pomeriggio e sera, anche di forte intensità. Potranno inoltre essere accompagnati da ...

Allerta METEO Friuli Venezia Giulia : possibili criticità idrogeologiche e temporali forti : Allerta Meteo della Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia per possibili criticità idrogeologiche: l’avviso (codice “giallo“) è valido dal pomeriggio di oggi fino all’intera giornata di domani. Sulla regione sono attesi temporali sparsi, anche forti, alternati a miglioramenti. L’assenza di sistemi frontali ben definiti rende la previsione decisamente incerta, sia per i tempi che per i ...

METEO - arriva la fiammata africana ma attenzione ai temporali : Fine settimana rovente per gli italiani, con la penisola che nei prossimi giorni verrà investita dalla fiammata africana. Il nostro Paese, infatti, sta vivendo una fase piuttosto calda con temperature che...

Allerta METEO Liguria : forti temporali in arrivo - criticità “gialla” : La Protezione civile regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo gialla per temporali emanata da ARPAL, per i bacini piccoli e medi delle zone B, D, E L’Allerta sarà in vigore dalle 00.00 alle 15 di domani, sabato 21 luglio. Nessuna criticità nelle altre zone. LA SITUAZIONE: sarà un fine settimana all’insegna di ripetuti passaggi perturbati sulla regione. L’instabilità si accentuerà dal pomeriggio di oggi, e, dalla notte, avremo ...

METEO - nel weekend Italia spaccata in due : caldo al sud ma tornano i temporali al nord : Mentre le regioni meridionali saranno ancora protette dall’Anticiclone nord-Africano con temperature che arriveranno ai 40 gradi, al nord torna l'instabilità Meteo a causa di correnti di origine atlantica che porteranno nel fine settimana a violenti temporali su molti settori.Continua a leggere

Allerta METEO Lombardia : temporali dalle 15 : 00 di domani - attivo il monitoraggio del Seveso : Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede forti temporali dalle ore 15.00 di domani 20 luglio. Il centro meteo regionale ha emanato un’Allerta in codice giallo (rischio moderato). Il Comune – informa Palazzo Marino – disporrà l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Sarà attivato il ...

Allerta METEO Veneto : temporali “di forte intensità” in arrivo - stato di attenzione : Nuovi temporali, anche di forte intensità, sono in arrivo in Veneto, soprattutto in montagna. Alla luce delle previsioni Meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione sul bacino idrografico Alto Piave, in provincia di Belluno. L’Avviso è riferito alla Criticità Idrogeologica e ha validità dalle ore 12.00 di domani, 20 luglio, alle ore 8.00 di sabato 21 ...