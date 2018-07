Meteo | nel weekend Italia spaccata in due | caldo al sud ma tornano i temporali al nord

Previsioni Meteo - grandine e trombe d'aria nel weekend. Ecco dove : Italia spaccata in due: maltempo con rovesci e trombe d'aria al Nord. Al Sud resiste il clima africano: temperature fino ai 40°C

Meteo - Italia divisa in due nel weekend : caldo torrido al Centro-Sud - temporali al Nord : ROMA - Sole e caldo rimarranno stabili su tutta l'Italia ma nel fine settimana, il penultimo di luglio, la penisola sarà divisa nettamente in due dal punto di vista Meteorologico: caldo africano al ...

Meteo - Italia divisa in due nel weekend : caldo torrido al Centro-Sud - temporali al Nord : Picco delle temperature con oltre 35° in molte città, ma già da venerdì sera le regioni settentrionali saranno investiti da fenomeni anche violenti, con rischio di acquazzoni e grandinate

Meteo Italia - temporali forti nel weekend/ Piogge in arrivo da venerdì - significativi fenomeni fino a domenica : Meteo Italia, temporali forti nel weekend: Piogge in arrivo da venerdì, significativi fenomeni fino a domenica. Maltempo nel nord Italia e al centro, mentre il sud rimane protetto(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 13:09:00 GMT)

Meteo : in Lombardia atteso peggioramento con temporali nel weekend : Milano, 17 lug. (AdnKronos) - Sulla Lombardia è in atto una graduale espansione di un promontorio di alta pressione di origine subtropicale. Ne conseguono condizioni Meteo in miglioramento con temperature in netto rialzo. Fino a venerdì poco altro da segnalare se non la possibilità di locali piovasc

Previsioni Meteo Lombardia : nuovo peggioramento - rischio temporali nel weekend : “Sulla Lombardia è in atto una graduale espansione di un promontorio di alta pressione di origine subtropicale. Ne conseguono condizioni Meteo in miglioramento con temperature in netto rialzo. Fino a venerdì poco altro da segnalare se non la possibilità di locali piovaschi o veloci temporali sulle Alpi. In vista del weekend si intravede la possibilità di un nuovo peggioramento con aumento del rischio di temporali“: queste le ...

Meteo : in Lombardia atteso peggioramento con temporali nel weekend : Milano, 17 lug. (AdnKronos) – Sulla Lombardia è in atto una graduale espansione di un promontorio di alta pressione di origine subtropicale. Ne conseguono condizioni Meteo in miglioramento con temperature in netto rialzo. Fino a venerdì poco altro da segnalare se non la possibilità di locali piovaschi o veloci temporali sulle Alpi. In vista del weekend, invece, si intravede la possibilità di un nuovo peggioramento con aumento del rischio ...

Meteo : in Lombardia atteso peggioramento con temporali nel weekend : Milano, 17 lug. (AdnKronos) – Sulla Lombardia è in atto una graduale espansione di un promontorio di alta pressione di origine subtropicale. Ne conseguono condizioni Meteo in miglioramento con temperature in netto rialzo. Fino a venerdì poco altro da segnalare se non la possibilità di locali piovaschi o veloci temporali sulle Alpi. In vista del weekend, invece, si intravede la possibilità di un nuovo peggioramento con aumento del ...

Spaventoso Meteotsunami nelle Isole Baleari : l’acqua sommerge Maiorca e Minorca [VIDEO] : Un “Meteotsunami” di 1,5 metri ha colpito le rinomate destinazioni turistiche di Maiorca e Minorca, Isole Baleari spagnole del Mar Mediterraneo. L’onda anomala ha investito Ciutadella, sulla costa occidentale di Minorca nelle prime ore di ieri, lunedì 16 luglio. Anche le spiagge vicine alla località sono state sommerse dal “meteo–tsunami“: onde simili a quelle generate da maremoti, che si verificano solo in ...

Allerta Meteo Lazio : in arrivo temporali nelle prossime ore - criticità “gialla” : Dal pomeriggio di oggi, e per le successive 12 – 18 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forte raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato una criticità codice Giallo (ordinaria) per rischio idrogeologico per ...

Tour de France 2018 - le previsioni Meteo della tappa di Roubaix. Rischio pioggia sul pavé? Il tempo nell’Inferno del Nord : Domenica 15 luglio si disputerà la nona tappa del Tour de France 2018, temutissima da tutti i ciclisti perché prevede ben 22 chilometri sul pavé nei pressi di Roubaix, ricalcando il percorso finale della grande Classica (ma senza il Carrefour de l’Arbre). Si preannuncia grande spettacolo per una frazione che sicuramente riscriverà la classifica generale prima del giorno di riposo e delle attese ascese alpine e pirenaiche: sulle pietre ...

Previsioni Meteo - Sicilia e Sardegna toccano i +40°C : nel weekend si infuoca l’estate Mediterranea [MAPPE] : 1/7 ...

Meteo - ondata di caldo nel weekend al Centrosud : temperature a 40° - : Sarà un fine settimana torrido quello che investirà le regioni centromeridionali del Paese dove il termometro, soprattutto nelle isole, potrebbe raggiungere e superare i 38°. Dalla prossima settimana, ...

Meteo - nel weekend temperature africane : nel centrosud si supereranno i 35 gradi : L'alta pressione di matrice africana sarà protagonista del weekend. Le temperature scenderanno leggermente solo da lunedì.Continua a leggere