Mercedes | rinnova anche Valtteri Bottas

Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY prove libere live : la Mercedes rinnova i suoi (Gp Germania 2018) : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Germania 2018 Hockenheim: tempi e classifica delle due sessioni, si comincia a girare sul circuito tedesco.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 13:47:00 GMT)

Formula 1 - Anche Bottas rinnova con la Mercedes : La Mercedes ha rinnovato l'accordo di collaborazione con Valtteri Bottas, appena un giorno dopo aver annunciato il prolungamento di contratto di Lewis Hamilton. Lewis e Valtteri, dunque, correranno insieme almeno per un'altra stagione, poi la Mercedes deciderà se esercitare l'opzione per tenere il finlandese Anche nel 2020.La strada è tracciata. Valtteri è arrivato in Mercedes nel 2017, prendendo il posto lasciato vuoto dal campione del mondo ...

Formula 1 - Vallteri Bottas rinnova con la Mercedes fino al 2019 con opzione per il 2020 : Nel 2018 ha fatto significativi passi in avanti sia nelle prestazioni che nella collaborazione con Lewis Hamilton con cui, ad oggi, forma una delle coppie più forti nello sport", si legge nel ...

Formula 1 - Hamilton rinnova con Mercedes : "Guadagnerà 45 milioni all'anno" : Il matrimonio funziona e continua. La Mercedes ha annunciato il rinnovo di contratto per altri due anni, fino al 2020, del campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, alla vigilia del Gp di...

F1 - Hamilton rinnova : con la Mercedes fino al 2020 : 'Sono nella famiglia Mercedes dal 1998 - ha fatto sapere il pilota britannico campione del mondo - Sono sempre grato per il loro continuo sostegno, amore e protezione nel corso di tutti questi anni. ...

F1 Hamilton rinnova con la Mercedes : «Incredibilmente orgoglioso!» : ROMA - Dopo il comunicato e i commenti ufficiali sul rinnovo del suo contratto per altre due stagioni con la Mercedes, Lewis Hamilton ha annunciato via Twitter ai suoi tifosi di tutto il mondo la novità, con una vera e propria dichiarazione d'amore alla scuderia delle frecce d'argento: ' Sono stato nella famiglia Mercedes dal 1998. Sono per sempre grato per il loro continuo sostegno, ...

F1 - Lewis Hamilton rinnova con la Mercedes fino al 2020. "E' il posto giusto per vincere" : Il pilota britannico sarà al volante delle Frecce d'argento ancora per due anni: "Siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

F1 – Hamilton rinnova con Mercedes - Lewis pazzo di gioia : “è stata solo una formalità” : Le parole di Lewis Hamilton dopo l’annuncio del rinnovo di contratto con la Mercedes alla vigilia del Gp di Germania E’ finalmente arrivata il tanto chiacchierato rinnovo di Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes continuerà a far parte del Team di Brackley fino al 2020, continuando così un rapporto solido, forte e vincente. Felicissimo e soddisfatto di poter lavorare ancora col suo gruppo in Mercedes, Hamilton ha ammesso ...

F1 - arriva l’annuncio ufficiale della Mercedes : Hamilton rinnova - tutti i dettagli! : Hamilton e la Mercedes proseguiranno assieme, è arrivato stamane l’annuncio della casa tedesca in merito al pilota inglese Lewis Hamilton ha rinnovato il proprio contratto con la Mercedes sino al 2020. Per altri due anni, oltre alla stagione in corso, il pilota inglese sarà alla guida della sua amata Mercedes. “Mercedes-AMG Petronas Motorsport e Lewis Hamilton hanno annunciato oggi l’accordo per un prolungamento del ...

Mercedes Classe C - il cuore della Stella si rinnova – FOTO : Un tempo era la 190. Quella Baby-Benz che negli anni ’80 stupì e fece anche storcere il naso a più di un purista della Stella, abituato a misure extra-large. Ma quell’auto, la progenitrice dell’attuale Classe C che ora per l’ennesima volta si rinnova, era destinata a piazzarsi proprio nel cuore della gamma di Stoccarda e della sua offerta commerciale. Al punto che oggi, dopo 36 anni, ne sono stati venduti ...