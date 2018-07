Mercato NBA | Jared Dudley va a Brooklyn | Arthur a Phoenix

Mercato NBA – Clinta Capela vicino ai Lakers : l’offerta irrifiutabile che mette i Rockets spalle al muro : Clint Capela rifiuta l’offerta iniziale da 60 milioni degli Houston Rockets: il centro vorrebbe un quadriennale da 100 milioni che solo i Lakers sono pronti ad offrirgli Dopo l’arrivo di LeBron James e di qualche altro free agent utile alla causa, ma non proprio di primo piano, il Mercato NBA dei Los Angeles Lakers sembrava essersi fermato. Sfumati subito Paul George e Cousins, con Kawhi Leonard finito clamorosmente ai Raptors, ...

Mercato NBA – Kyle Korver verso i Sixers : sarà il sostituto di Belinelli - ecco la trade : I Sixers hanno trovato in Kyle Korver il profilo ideale del tiratore affidabile in uscita dalla panchina: ai Cavs Bayless e un giovane o una scelta al Draft Dopo aver perso Marco Belinelli, diventato free agent e poi trasferitosi ai San Antonio Spurs, i Philadelphia 76ers sono alla ricerca di un tiratore affidabile in uscita dalla panchina. Scandagliando i possibili profili presenti nel Mercato NBA, i Sixers hanno individuato in Kyle ...

Mercato NBA – Dirk Nowitzki ancora al servizio dei Mavericks : firma ad un passo - è pronto il record : Dirk Nowitzki ad un passo dalla firma con i Dallas Mavericks: giocatore e franchigia d’accordo su un annuale a 5 milioni, per il tedesco sarà la 21ª stagione nella lega Dirk Nowitzki è pronto a vestire, ancora una volta, la maglia dei Dallas Mavericks. Dopo aver declinato la player option che lo legava alla franchigia texana, in modo tale da rendere più facili le menovre di Mercato NBA dei Mavs, il gigante tedesco è pronto a firmare ...

Mercato NBA – Trade Hawks-Thunder - è ufficiale : Carmelo Anthony ad Atlanta - la soluzione che accontenta tutti : Carmelo Anthony agli Atlanta Hawks in cambio di Schröder e Muscala: la franchigia della Georgia taglierà il giocatore rendendolo free agent La notizia era nell’aria da un paio di ore, si aspettava solo l’ufficialità che è finalmente arrivata: Carmelo Anthony lascia OKC. L’ex stella dei New York Knicks è stato scambiato (insieme ad una first pick per il Draft 2022 protetta 1-14) con gli Atlanta Hawks, nella Trade che ha spedito Schröder e ...

Mercato NBA – Marcus Smart resta un giocatore dei Celtics : Boston alza l’offerta - la guardia accetta un quadriennale : Marcus Smart accetta l’offerta dei Boston Celtics: la combo-guard firma un quadriennale da 52 milioni complessivi Il Mercato NBA è iniziato da diversi giorni e il telefono di Marcus Smart non sembrava voler squillare. La combo guard che ha giocato l’ultima stagione con i Boston Celtics è diventato restricted free agent, ma non sembrava aver suscitato grande interesse nelle franchigie della lega. Gli stessi Celtics si sono limitati ad ...

Mercato NBA – Scambio DeRozan-Leonard - la reazione social del rapper Drake : “grazie DeMar sei un’icona. A Kawhi dico” : Il rapper Drake, grande tifoso dei Toronto Raptors, ha commentato l’addio di DeMar DeRozan, scambiato nella trade che ha portato Kawhi Leonard in Canada Nel pomeriggio di ieri, Toronto Raptors e San Antonio Spurs si sono accordati sulla trade che ha posto fine alla telenovela Kawhi Leonard. Il numero 2 nero-argento è stato scambiato in una trade che ha spedito DeRozan, Poeltl e una scelta 2019 in Texas. Il rapper Drake, grande tifoso ...

Mercato NBA – DeMarcus Cousins ritorna sulla firma con gli Warriors : “spero che qualche stronzo si stia…” : DeMarcus Cousins ritorna a commentare la firma con i Golden State Warriors: l’ex centro dei Pelicans durissimo contro chi ha criticato la sua scelta L’affare che ha portato DeMarcus ai Golden State Warriors ha fatto storcere il naso a diversi addetti ai lavori, per le dinamiche secondo le quali è avvenuto: ‘Boogie’, uno dei migliori centri della lega, si è accontentato di un annuale da soli 5.3 milioni di dollari, ...

Mercato NBA – Trade Hawks e Thunder - possibile scambio Schröder-Carmelo Anthony : i dettagli : Hawks e Thunder infiammano il Mercato NBA. possibile scambio in vista fra Schröder e Carmelo Anthony: ecco i dettagli della trattativa Conclusa, finalmente, anche la telenovela relativa a Kawhi Leonard, l’ultimo grande nome del Mercato NBA che aspetta di sistemarsi è quello di Carmelo Anthony. Di comune accordo con i Thunder, l’ex ala dei Knicks avrebbe rinunciato alla sua no-Trade clause, accettando di trovarsi una nuova ...

Mercato NBA – Kawhi Leonard ai Raptors ecco la trade ufficiale : chi ci guadagna di più Toronto o San Antonio? : Kawhi Leonard pronto a trasferirsi ai Raptors: gli Spurs avrebbero detto sì ad una trattativa che comprende DeRozan, Poeltl e una scelta al primo giro 2019 Dopo qualche giorno di silenzio, il Mercato NBA torna ad accendersi improvvisamente. Protagonista la trattativa relativa alla cessione di Kawhi Leonard. Questa volta però, i riflettori non sono puntati sul numero 2 nero-argento, bensì su di un’altra grande stella del basket NBA: ...

Mercato NBA – Isaiah Thomas fa chiarezza : “ecco perchè ho scelto i Nuggets nonostante il minimo salariale” : Isaiah Thomas ha fatto luce sulla sua volontà di accordarsi con i Nuggets al minimo salariale: il playmaker ha messo la voglia di tornare al top prima dei soldi Nei giorni scorsi, Isaiah Thomas si è accordato con i Denver Nuggets per un anno, alla cifra di 2 milioni. Un accordo che ha lasciato stupiti diversi addetti ai lavori, particolarmente vista la volontà di Thomas, due anni fa, di ottenere un max contract (pluriennale da 100 milioni) ...

Mercato NBA – DeRozan ceduto agli Spurs in cambio di Kawhi Leonard? L’indizio social non lascia dubbi [GALLERY] : Le storie Instagram di DeMar DeRozan non lasciano alcun dubbio: il cestista sta per essere ceduto ai San Antonio Spurs in cambio di Kawhi Leonard Dopo qualche giorno di silenzio, il Mercato NBA torna ad accendersi improvvisamente. Protagonista la trattativa relativa alla cessione di Kawhi Leonard. Questa volta però, i riflettori non sono puntati sul numero 2 nero-argento, bensì su di un’altra grande stella del basket NBA: DeMar ...

Mercato NBA - Toronto e San Antonio lavorano alla trade dell’estate : sul piatto DeRozan e Leonard : DeRozan e Leonard al centro della trade che sta animando il Mercato NBA in questa fase di stallo dopo l’attivissima free agency Al di là della free agency che ha regalato molte emozioni nella NBA, potrebbe esserci nelle prossime ore uno scambio davvero fragoroso. Toronto e San Antonio, secondo quanto rivelato da Yahoo sports, starebbero lavorando ad una trade che vede come protagonisti principali DeRozan e Leonard, due big assoluti. ...

Mercato NBA - clamoroso Bjelica : salta l’accordo con Philadelphia - resterà in Europa : Nemanja Bjelica sembrava vicinissimo all’accordo con Philadelphia per la prossima stagione, ma ha deciso di restare in Europa Mercato NBA, Nemanja Bjelica ha detto no alla proposta di contratto di Philadelphia. Sembrava fatta con i Sixers, i quali avevano scelto il serbo per prendere il posto di Ilyasova nelle rotazioni, nel ruolo di 4 tattico abile anche al di fuori della linea dei tre punti. Come detto un accordo che sembrava ...