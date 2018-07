Mercato Juve | per Pjanic pronto il rinnovo di contratto Ma le big d' Europa lo tentano

CalcioMercato - incontro tra Juve e Sampdoria per Pjaca : il giocatore al momento preferirebbe la Fiorentina : Un possibile ritorno in Italia per Marko Pjaca. Rientrato alla Juventus dopo gli ultimi sei mesi positivi trascorsi in prestito in Bundesliga con la maglia dello Schalke 04, l'attaccante " reduce dal ...

CalcioMercato Sampdoria - incontro in corso con la Juve : si tenta lo… scippo ai danni della Fiorentina : Il direttore Sabatini è a colloquio con Paratici a Milano per Marko Pjaca, giocatore nel mirino anche della Fiorentina Si è scatenata una vera e propria corsa a due per Marko Pjaca, la Sampdoria infatti è piombata sul calciatore provando a battere la concorrenza della Fiorentina. AFP PHOTO / PASCAL GUYOT / Walter Sabatini è in queste ore a colloquio con Fabio Paratici per provare a capire nel dettaglio la situazione, tentando anche il ...

CalcioMercato - Genoa-Favilli : intesa vicina. Juve avrà diritto di recompra : Andrea Favilli sta per diventare un giocatore del Genoa, è quasi fatta. Attaccante, classe '97, negli ultimi due anni ha giocato con l'Ascoli in Serie B , 16 gol in 44 gare, . A gennaio 2018 fu ...

CalcioMercato Juventus - le mosse dopo CR7 : quattro cessioni ed innesti importanti per Allegri - cosa può succedere nei prossimi giorni : Calciomercato Juventus – E’ una Juventus scatenata quella che si prepara alla prossima stagione, i bianconeri hanno piazzato già colpi clamorosi ma sembra solo l’inizio tra movimenti in entrata ed uscita. Sono arrivati Perin, Cancelo, Emre Can e Cristiano Ronaldo ed i ritorni di Caldara e Spinazzola ma sono previste altre importanti operazioni entro il prossimo mese. Partiamo dalla difesa, si sta per definire la cessione ...

Juventus - Pjanic su CR7 : 'Grande colpo di Mercato' - : Ora, a commentare il trasferimento del gioiello portoghese ci ha pensato anche Miralem Pjanic che, intercettato fuori da un noto ristorante di Milano da Sky Sport ha dichiarato: 'Eh certo, è un ...

Esclusiva CalcioWeb – CalcioMercato Napoli - contatto in giornata per Morata : può essere l’ex Juve l’attaccante per Ancelotti : 1/11 LaPresse/PA ...

CalcioMercato Juventus - prime mosse del Chelsea per Higuain. Futuro Pjanic : gli scenari : Dopo la presentazione in grande stile di Cristiano Ronaldo, la Juventus sta pianificando il suo Futuro. Acquistato il portoghese, il Calciomercato bianconero si sposta ora sul fronte cessioni, con ...

CalcioMercato Juventus - il ritorno di fiamma e la decisione di Cristiano Ronaldo : Calciomercato Juventus – La Juventus è al lavoro in vista della prossima stagione, il club continua a muoversi per rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Massimiliano Allegri. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti con l’agente di Darmian, il calciatore potrebbe rappresentare una valida alternativa sia per la fascia destra che per quella sinistra. Nel frattempo Cristiano Ronaldo non parteciperà alla tournèe estiva ...

Le ultime da casa Juventus : l’incontro-lampo di Paratici in chiave calcioMercato ed il no di CR7 alla tournée americana : Cristiano Ronaldo e la Juventus continuano la preparazione in vista della prossima stagione, nella quale il club è atteso ad un ulteriore salto di qualità europeo In casa Juventus l’entusiasmo è alle stelle dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo. E’ notizia di oggi però, che il calciatore portoghese non parteciperà alla tournèe estiva negli Usa, ma si allenerà a Vinovo in attesa del ritorno dell’intera rosa dagli ...

CalcioMercato : Zidane torna alla Juve insieme a Ronaldo? : L’asse Madrid-Juve riporterà Zidane in bianconero? È la voce che rimbalza dalla Spagna – partita da una testata digitale – e subito smentita da Torino. Secondo l’indiscrezione, Zizou non sarebbe approdato come allenatore ma in veste di dirigente dell’area tecnica. Invece, riporta Tuttosport, si tratta di una “bufala” prontamente smentita dalla Continassa che ha precisato quel ruolo spetta già a Pavel ...

CalcioMercato LIVE - tutte le trattative di mercoledì 18 luglio in DIRETTA : Diego Godin verso la Juventus - Alisson sempre più vicino al Liverpool : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 17 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 18 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

CalcioMercato Udinese - è sfida a due con la Sampdoria per un giovane attaccante della Juventus : Il club blucerchiato è piombato con decisione su Andrea Favilli, attaccante della Juventus vicino all’Udinese E’ corsa a due tra Udinese e Sampdoria per Andrea Favilli, giovane attaccante di proprietà della Juventus. Il club doriano infatti è piombato con decisione sul classe ’97, su cui da tempo c’è anche l’Udinese. L’alternativa per i blucerchiati è sempre Gregoire Defrel, per il quale però è forte la ...

Mercato Juve - Rugani verso il Chelsea : c'è Godin in entrata : I Blues stanno per chiudere per il difensore ex Empoli, richiesto da Sarri. I bianconeri non restano a guardare e puntano Godin, offrendogli un triennale

Esclusiva CalcioWeb – CalcioMercato Milan - offerta con contropartita alla Juventus per Higuain ed in panchina può arrivare Conte! : Il mercato del Milan non è ancora decollato ma in casa rossonera nelle ultime ore ha tenuto banco il futuro del club, i rossoneri sono passati in mano al fondo Elliott che adesso ha intenzione di attuare una vera e proprio rivoluzione. La prima riguarda il fronte allenatore, potrebbe essere silurato Gennaro Gattuso ed il sostituto ha un solo nome e cognome: Antonio Conte. --Il Milan alla ricerca di un attaccante, il preferito è Gonzalo Higuain ...