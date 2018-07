Mentana insulta un giornalista dal palco | Sei un co professionista del

Mentana presenta il suo progetto per i giovani giornalisti e insulta un cronista : “Sei un coglione - non verrai mai assunto” : Un nuovo progetto editoriale “per i giovani“, interamente digitale, per “andare oltre il giornalismo tradizionale”. Dopo l’annuncio su Facebook, Enrico Mentana ha presentato a Milano il progetto del suo giornale online, che nasce con la promessa di assumere “solo under 33 e over 33 solo se sono dei Cristiano Ronaldo”. E poi: “Mai come oggi serve prima di tutto giornalismo di qualità, e sono ...