Mentana e la speranza di un giornalismo online senza complessi

(Di venerdì 20 luglio 2018) Il problema delin rete è che a deciderlo sono stati spesso giornalisti della carta stampata che la rete la capivano a fatica. Sono un testimone di questo stato di cose e di come la rete sia emersa tra mille pregiudizi nel mondo dell’informazione non per meriti personali, ma per semplice dato anagrafico: sono nato 1973. Ho cominciato a lavorare come giornalista tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila. Il primo sito per cui ho lavorato era GQ, che è anche il primo sito in assoluto della casa editrice per cui tutt’ora lavoro. Parlo del 1999. Parlo del web 1.0. Allora non c’erano WordPress, la banda larga e i blog. In rete non esisteva l’interazione travolgente che oggi si ha con i social network. La capacità di riversare i contenuti da cellulare a computer e viceversa non la si sognava neppure. Tuttavia, già allora chi lavorava nella carta aveva un ...