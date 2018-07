' Medit Summer Fashion2018' | appuntamento con la moda internazionale a Mesagne

La Dieta Medit erranea regina del Summer Fancy Food 2018 : “Calabria: si mangia bene e si vive a lungo!”: è stato questo il tormentone dell’edizione numero 64 del Summer Fancy Food , al “Javits Center di New York City” sede della fiera dedicata alle specialità alimentari e alle bevande, più grande ed importante del Nord America ed attualmente ritenuta da molti addetti ai lavori la più importante al mondo, dove la Calabria è stata ben rappresentata da 16 aziende e confermandosi come Regione ...

Summer Fancy Food 2018 : la Calabria patria della Dieta Mediterranea con 16 Aziende A New York : Dopo il grande successo al Summer Fancy Food di New York della scorsa edizione, la Regione Calabria torna al “Javits Center di New York City”, sede della fiera dedicata alle specialità alimentari e alle bevande più grande ed importante del Nord America ed attualmente ritenuta da molti addetti ai lavori la piú importante al mondo, rappresentata da ben 16 Aziende e confermandosi come Regione Italiana trendsetter. Un Summer Fancy Food molto ...