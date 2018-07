Mediaset | una brutta notizia per Ilary Blasi e il Wind Summer Festival | la Rai vince la

Grande Fratello vip - Manuela Arcuri cede al reality di Mediaset a una condizione : deve esserci il fratello : Nel cast della prossima edizione del Grande fratello vip ci potrebbe essere anche l'attrice Manuela Arcuri , accompagnata anche da suo fratello Sergio. Secondo un'indiscrezione del settimanale Spy , l'...

Confalonieri (Mediaset) : «Accordo siglato con Sky è una storia di grande reattività». : L'assemblea degli azionisti di Mediaset ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione del gruppo televisivo, che rimarrà in carica per il prossimo triennio. La lista 2, presentata dall'azionista Fininvest, ha ottenuto il 91% dei voti del capitale presente in assemblea e ha indicato Fedele Confalonieri, confermato presidente del gruppo, Pier Silvio Berlusconi, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci , Stefano Sala, Marina ...

Simona Ventura : «A Mediaset due o tre colleghe nemiche [...] dicevano che ero una stron*a» : Simona Ventura a Belve “Hanno tentato molte volte di abbattermi, però io non muoio mai, nel senso che rinasco dalle mie ceneri come l’araba fenice”. A parlare è Simona Ventura, prima protagonista del nuovo ciclo di puntate di Belve, il programma di interviste di Francesca Fagnani, in onda sul Nove ogni venerdì in seconda serata. La conduttrice ha ripercorso alcune tappe della sua carriera che, come più volte ha ricordato, ...

Mediaset - è una rivoluzione. Rete4 stravolta : in cosa la trasforma Pier Silvio : A parte una puntina di vivido autocompiacimento -comune a tutti i primattori- Gerardo Greco detto Gerry, col suo doppio registro audiotelevisivo, è uno dei migliori giornalisti sulla piazza. Detto in ...

Diritti Serie A : pacchetti a Sky e Perform. Nessuna offerta da Mediaset e Mediapro : È stata scongiurata l'ipotesi di un inizio di Seria A a schermi spenti. Oggi, infatti, la Lega di Serie A ha approvato all'unanimità l'assegnazione dei Diritti per la trasmissione delle partite per i prossimi 3 campionati: 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Sky Italia si è assicurata il "pacchetto 5" e il "pacchetto 6", garantendosi 7 partite su 10 di ogni giornata di campionato, mentre il Perform Group ha fatto suo il "pacchetto 7".Andrea ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - offerte da Sky - Mediaset e Perform. Nessuna da MediaPro : Gli spagnoli di MediaPro non hanno presentato offerte per la nuova asta dei Diritti di Serie A 2018-21. La scadenza era fissata per questa mattina alle 11. A quanto si apprende si sarebbero fatti avanti con offerte vincolanti Sky, Mediaset e Perform. Da capire su quali dei tre pacchetti di partite si siano orientate le proposte: i tre pacchetti hanno un minimo d'asta 452, 408 e 240 milioni. Probabile che Mediaset abbia presentato una offerta ...