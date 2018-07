Mediaset ha comprato 3 soap cilene | Verdades Ocultas | Amanda | Perdona Nuestros Pecados

superguidatv

: RT @kivsshu: Siii da quello che ho capito la mediaset ha comprato i diritti?? - DameSylla6 : RT @kivsshu: Siii da quello che ho capito la mediaset ha comprato i diritti?? - kivsshu : Siii da quello che ho capito la mediaset ha comprato i diritti?? -

(Di venerdì 20 luglio 2018)Distribution ha raggiunto un accordo con il Cile Mega per presentare il catalogo MEGA Global Entertainment (MGE) in tutto il mondo.alla conquista die telenovelasè un’azienda in continua crescita ed espansione. Dopo il colpaccio con i Mondiali di Russia 2018 e dopo l’accordo firmato– Perform di questi ultimi giorni, sempre per quel che riguarda il calcio, l’azienda punta ora su un prodotto più soft amatissimo dal pubblico di canale 5: le telenovelas e le serie tv d’oltreoceano. Il catalogo di MGE, infatti, comprende diverse telenovelas e serie, e tra i vari nomi che potrebbero essere acquistati datroviamo diversecome: Le due stagioni di 220 episodi delladicomposta da 170 episodi eLa partnership consentirà adi distribuire il catalogo ...