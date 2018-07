Mediaset | cosa aspettarsi dalla trimestrale del 27 luglio

Sandro Piccinini lascia Mediaset e il calcio in tv : ecco cosa farà : FUNWEEK.IT - Ha raccontato innumerevoli partite, realizzato telecronache 'ccezionali alla sua maniera, ma ora per Sandro Piccinini è giunto il momento di salutare Mediaset dopo 34 anni di onorato ...

Rossella Brescia - la confessione : 'Mediaset? Ecco che cosa non farei mai' : Siamo abituati a vederla in tv e ad ascoltare la sua voce in radio, meno a vederla a teatro, se non negli spettacoli di danza. Invece in autunno Rossella Brescia sarà protagonista, con Tosca D' Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo, della commedia 'Belle ripiene' di Massimo Romeo Piparo, in scena dal ...

Elisabetta Gregoraci - il colpo mostruoso a Mediaset : cosa si prende - colleghe nel panico : Elisabetta Gregoraci dice di no al Grande Fratello Vip perché in realtà punta molto più in alto. L'ex di Flavio Briatore dovrebbe sbarcare su Italia 1, dove condurrà 'un nuovo programma studiato ...

Mediaset - è una rivoluzione. Rete4 stravolta : in cosa la trasforma Pier Silvio : A parte una puntina di vivido autocompiacimento -comune a tutti i primattori- Gerardo Greco detto Gerry, col suo doppio registro audiotelevisivo, è uno dei migliori giornalisti sulla piazza. Detto in ...

Sky e Mediaset - accordo storico sulla tv : cosa vedrete gratis : La rivoluzione televisiva è quasi compiuta. Nuovi contenuti in arrivo da Mediaset Premium su Sky. A partire dai primi di giugno, sull'emittente satellitare arriveranno nuovi canali targati Mediaset, ...

Nicola Porro colonna di Mediaset : Matrix? Non basta : su cosa mette le mani : Prima serata. Che poi, detta così, sembra una cosa da nulla nell'epoca dei palinsesti 'fai da te' grazie ai canali satellitari e a pagamento. In realtà quella resta la formula magica per coloro che la ...

Sandro Sabatini a Blogo : "Non lascio Mediaset - vorrei fare qualcosa extra sport. Buffon dopo Real-Juve? Ho mancato di rigore giornalistico" : L'assunzione a Tuttosport, l'esperienza come addetto stampa dell'Inter (1994-2001), quindi gli undici anni a Sky (2004-2015), fino al passaggio a Mediaset, dove negli ultimi tre anni (o quasi) ha condotto le serate di Champions League in chiaro e sulla pay tv Premium. Ed ora, a giugno, arriveranno i Mondiali, che seguirà da Milano. Nell'intervista di Blogo Sandro Sabatini traccia il bilancio della copertura della Champions operata dal ...

Maria De Filippi - qua siamo oltre ai record : cosa farà in estate la regina di Mediaset : Maria De Filippi è inarrestabile e non si fermerà neanche durante le vacanze estive. Infatti, nei prossimi mesi la regina della Mediaset produrrà ben cinque programmi in due dei quali sarà anche ...

Dopo 15 anni in Rai - Roberto Giacobbo passa a Mediaset : ecco cosa condurrà : ' Roberto Giacobbo , uno dei più noti e apprezzati divulgatori televisivi italiani, diventa un professionista Mediaset '. Dopo settimane di indiscrezioni e voci di corridoio, la notizia è adesso ...

Cosa vedere su Focus - ora canale Mediaset : La linea editoriale sarà coerente con quella passata: verranno, infatti, messi a fuoco temi legati a scienza e para-scienza, natura e animali, ambiente ed ecologia, tecnologia, storia e attualità. ...

Barbara D'Urso - contratto a Mediaset : va in pensione? Cosa ha svelato la conduttrice del GF : FUNWEEK.IT - Ciclicamente circola la voce che Barbara D'Urso sarebbe ai ferri corti con Mediaset tanto da mettere a rischio il suo contratto, invece al settimanale Oggi è la stessa inarrestabile ...