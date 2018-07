Matteo Salvini | la foto contro Roberto Saviano e Laura Boldrini | ' Che coppia'

“Dimettiti”. La star delle serie tv contro Matteo Salvini : un attacco durissimo : Continua a parlare e a far parlare di sé Matteo Salvini, protagonista assoluto di questi primi mesi di attività del governo Conte da poco insediato e capace come pochissimi altri prima di lui di spaccare costantemente a metà gli italiani, divisi tra i suoi difensori a oltranza e chi invece non perde occasioni per attaccarlo duramente. E se pensate che si tratti di un fenomeno che si esaurisce una volta varcati i confini del Paese, ...

Matteo Salvini : "Non vogliamo distribuire i migranti - lavoriamo per evitare che arrivino in Europa" : In un'intervista concessa al quotidiano Washington Post, il ministro dell'Interno Matteo Salvini parla dei rapporti con Conte e con il Movimento 5 Stelle: "Siamo in sintonia con premier Conte, usiamo solo toni differenti. Fin quando il M5S rispetta le regole del governo, non c'è pericolo". E sui migranti: "L'obiettivo finale non è quello di distribuire i migranti tra i vari Paesi europei, ma di evitare che arrivino in Europa".

Matteo Salvini 'spiazzato' - il retroscena sul governo : la mossa disperata per non far saltare tutto : Di Maio vuole avere il potere di imporre al ministro dell'Economia il nome da scegliere, Tria che si arrocca e conta sull'appoggio di Conte. E Salvini che, di solito arrembante, mette da parte la ...

Paolo Becchi e gli attacchi di Open Arms e Saviano contro Matteo Salvini : 'Aumentano la tensione sociale' : 'Sono sotto attacco, così si rischia la tensione sociale'. Paolo Becchi è allarmato per il doppio fronte a cui sono sottoposti i due leader del governo: le nomine per Luigi Di Maio e i morti in mare ...

Matteo Salvini ha querelato Roberto Saviano: la guerra tra il ministro dell'Interno e lo scrittore sulla questione migranti si trasferisce dunque dai social network ai tribunali. Il vicepremier ha presentato denuncia-querela nei confronti di Saviano che con alcuni post su Facebook aveva attaccato duramente la politica del governo Conte sui flussi migratori, soffermandosi in particolare sulle uscite del leader del Carroccio e sui recenti ...

Roberto Saviano replica a querela di Matteo Salvini : "Intero governo contro uno scrittore - ma io non ho paura" : Roberto Saviano risponde a Matteo Salvini e alla sua querela presentata su carta intestata del Viminale: "Bisogna resistere all'avanzata dell'autoritarismo. Anche di quello che, per fare più paura, usa la carta intestata di un ministero, impegnando l'intero governo contro uno scrittore. Io non ho paura".

Matteo Salvini - Renato Farina : perché gli conviene mostrare più umanità : E allora perché si mette sul loro stesso piano? perché rispedisce quel corpicino inerme addosso a chi invece predica una politica contraria alla sua? Io penso ci si debba fermare un attimo, dar più ...

Matteo Salvini presenta querela contro Roberto Saviano per il video in cui lo chiama "ministro della malavita" : È stato sempre un confronto durissimo a colpi di tweet, post e video. Ma tra Matteo Salvini, segretario della Lega e ministro dell'Interno, e Roberto Saviano, giornalista e scrittore, non si era mai passati alle carte bollate. L'ultimo intervento di Saviano, in cui l'autore di Gomorra puntava il dito contro le decisioni del Viminale sui sbarchi e migranti, è diventato oggetto in una querela. Nel video lo scrittore, che da anni ...

Matteo Salvini - i vescovi contro il ministro : 'Va fermato subito' - la Chiesa oltre il ridicolo : Anziché predicare la salvezza delle anime, fanno la predica a Salvini. Da tempo immemore i sacerdoti, disinteressati alla vita dell'aldilà, si preoccupano solo delle vite al di là del mare. Non ...

Cassa Depositi e Prestiti - Giuseppe Conte convoca la riunione. Ma Matteo Salvini : 'Non ne so nulla' : Cortocircuito al governo. Già, perché il premier, Giuseppe Conte , con Luigi Di Maio ha indetto un vertice a Palazzo Chigi per uscire dall'impasse relative alle nomine dei vertici, dg e ad, della ...

Erri De Luca contro Matteo Salvini : "Chi spalleggia i libici è un annegatore" : "La Guardia costiera libica fa servizio carcerario in acque internazionali, riportando in schiavitù gli sfuggiti alle torture e alle estorsioni. Non salva e lascia annegare. Chi al governo da noi la spalleggia è un annegatore". Erri De Luca si scaglia contro Tripoli e contro Roma, non fa mai nomi, ma è inevitabile il riferimento delle sue accuse a Matteo Salvini, che guida la strategia italiana sui migranti.