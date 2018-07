Matteo Barbieri | ora si indaga per omicidio

“Cosa è successo”. Scomparsa Matteo Barbieri : la notizia è ufficiale : Di Matteo Barbieri, così come della sua moto non ci sono ancora notizie. Il ragazzo era letteralmente scomparso tra l’undici e il dodici luglio. Appena concluso il suo turno di lavoro alla Pizzeria Capperi a Balduina si era diretto verso casa che condivideva con un suo amico ad Anguillara Sabazia, ma lì non è mai arrivato. I genitori hanno denunciato la Scomparsa ma oggi la procura avrebbe chiuso il fascicolo per ...