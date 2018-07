Marte il trasformista | dall’umido al secco | un’evoluzione misteriosa allo studio con gli

meteoweb.eu

(Di venerdì 20 luglio 2018) Come ha fattoa disperdere un’atmosfera umida e a trasformarsi in un pianetae arido? Da mondo potenzialmente abitabile a distesa desertica il passo non è breve e gli scienziati investigano sfruttando gli indizi conservati dalla tenue atmosfera rimasta. Gli elementi chiave dell’indagine, in un nuovodell’Università di Leicester, UK, si basano su 10 anni di dati rilevati dstrumento Marsis, (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding), realizzato dall’ASI con il contributo della NASA/JPL per la sonda Mars Express dell’ESA. Operativo dal 2005, il radar subsuperficiale ha raccolto dati sulla ionosfera marziana – spiega Global Science – fornendo una chiave di lettura sulle interconnessioni degli strati dell’atmosfera superiori ed inferiori. “C’è un chiaro nesso tra di loro durante tutto l’anno marziano” dice l’autrice ...