Mara Martin | «Critiche contro di me? Allattare è la cosa più naturale»

vanityfair

: RT @ilmessaggeroit: Mara Martin, la modella sfila mentre allatta la figlia. Piovono critiche, lei risponde: «Umiliante e irreale» https://t… - Monica89159137 : RT @ilmessaggeroit: Mara Martin, la modella sfila mentre allatta la figlia. Piovono critiche, lei risponde: «Umiliante e irreale» https://t… - suavinex_italia : Mara Martin in passerella mentre allatta, sfila in costume da bagno con la figlia al seno - ilmessaggeroit : Mara Martin, la modella sfila mentre allatta la figlia. Piovono critiche, lei risponde: «Umiliante e irreale» -

(Di venerdì 20 luglio 2018) La sua foto ha fatto il giro del mondo e c’è anche qualcuno che l’ha duramente criticata per aver sfilato in bikini in passerella mentre allatta. Ma, modella amatoriale, non ci sta. «Penso che per molti l’allattamento al seno in pubblico sia ancora un tabù, ma non dovrebbe esserlo è unadel tutto», ha risposto dopo aver visto la valanga di commenti e polemiche suscitate dalla sua foto. «Mi sono svegliata e ho visto su Instagram che la foto di me con mia figlia aveva fatto il giro del mondo e che moltissimi non l’avevano apprezzata», ha raccontato. «È stato irreale e per certi versi anche umilante. Io sono molta grata ta nei confronti dell’intera squadra di Sports Illustrated per avermi scelta. E sono felice, con questa sfilata, di aver tentato di rendere “normale“ l’allattamento al seno. Ma mi stupisce che sia finita in ...