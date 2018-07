Mancini | ' Bravo Ronaldo a rimettersi in discussione Spero che la Serie A'

calciomercato

: RT @ClaudioPerconte: A Roma un ghanese senza permesso di soggiorno ha violentato una donna che correva in un Parco dopo essere sbucato da u… - mancini_gaetano : RT @ClaudioPerconte: A Roma un ghanese senza permesso di soggiorno ha violentato una donna che correva in un Parco dopo essere sbucato da u… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Il ct Azzurro Robertoè intervenuto a Sky Sport : 'Di Biagio pronto per la Nazionale? Non abbiamo neanche iniziato, può essere pronto in qualsiasi momento. Il pensiero è che adesso i ragazzi stanno iniziando la preparazione,possano ...