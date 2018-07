Mamma violenta il figlio di 10 anni e invia il video nelle chat dei pedofili

Mamma violenta la figlia di 8 anni e filma tutto - poi la fa prostituire per 100 dollari : Carrie Songer Kelly, 44 anni, di Lone Oak, vicino a Dallas, è stata arrestato dopo che la polizia aveva trovato video pedopornografici sul suo telefono. In alcuni di questi, la donna abusava sessualmente della figlioletta. La stessa bambina che avrebbe cercato di vendere ad uno sconosciuto per 100 dollari.Continua a leggere