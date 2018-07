Maltempo Veneto | “Già dichiarato lo stato di crisi”

Maltempo : Veneto - temporali in montagna - dichiarato lo stato di attenzione : Venezia, 19 lug. (AdnKronos) - Nuovi temporali, anche di forte intensità, sono in arrivo in Veneto, soprattutto in montagna. Alla luce delle previsioni meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione sul bacin

Maltempo Veneto : Zaia dichiara numerosi stati di crisi : Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi i decreti con i quali viene dichiarato lo Stato di crisi per una serie di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi tra maggio e luglio di quest’anno. Si tratta degli eventi che hanno colpito il 29 maggio 2018 il Comune di Limena (Padova), il 22 giugno 2018 i Comuni di Feltre e Cesiomaggiore (Belluno), l’8 luglio 2018 il Comune di Dolo (Venezia), il 16 e il 17 ...

Maltempo : danni in Veneto - Zaia dichiara numerosi stati di crisi : Venezia, 18 lug. (AdnKronos) - Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi i decreti con i quali viene dichiarato lo Stato di crisi per una serie di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi tra maggio e luglio di quest’anno. Si tratta delle eccezionali avversità atmosfe

Maltempo : assessore Veneto - nel trevigiano situazione sotto controllo : Treviso, 17 lug. (AdnKronos) - Anche l’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, per registrare la situazione in tempo reale, si è recato in sopralluogo la scorsa notte in diversi siti travolti dalla bomba d’acqua che ha colpito il trevigiano dal tardo pomeriggio di ieri. “Perso

Maltempo : assessore Veneto - nel trevigiano situazione sotto controllo : Treviso, 17 lug. (AdnKronos) – Anche l’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, per registrare la situazione in tempo reale, si è recato in sopralluogo la scorsa notte in diversi siti travolti dalla bomba d’acqua che ha colpito il trevigiano dal tardo pomeriggio di ieri. ‘Personalmente ‘ fa presente Bottacin – mi sono recato prima a Cornuda, dove ho potuto constatare che diverse ...

Maltempo : assessore Veneto - nel trevigiano situazione sotto controllo : Treviso, 17 lug. (AdnKronos) – Anche l’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, per registrare la situazione in tempo reale, si è recato in sopralluogo la scorsa notte in diversi siti travolti dalla bomba d’acqua che ha colpito il trevigiano dal tardo pomeriggio di ieri. ‘Personalmente ‘ fa presente Bottacin – mi sono recato prima a Cornuda, dove ho potuto constatare che diverse ...

Temporali al Nord - violenta grandinata in Veneto/ Video - il Maltempo è arrivato : raffiche di vento e rovesci : Temporali al Nord, violenta grandinata in Veneto: Video. Il maltempo è arrivato: raffiche di vento e rovesci, si temono danni a uliveti e raccolti. Le ultime notizie e le previsioni meteo(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 22:05:00 GMT)

Maltempo : in Veneto stato di attenzione per temporali in montagna : Venezia, 13 lug. (AdnKronos) - Le previsioni meteo indicano sul Veneto per oggi e domani un tempo nel complesso soleggiato, ma nel pomeriggio/sera saranno possibili locali rovesci e temporali su zone montane e pedemontane. Per domani pomeriggio/sera saranno possibili locali fenomeni intensi in monta

Maltempo : in Veneto stato di attenzione per temporali in montagna : Venezia, 13 lug. (AdnKronos) – Le previsioni meteo indicano sul Veneto per oggi e domani un tempo nel complesso soleggiato, ma nel pomeriggio/sera saranno possibili locali rovesci e temporali su zone montane e pedemontane. Per domani pomeriggio/sera saranno possibili locali fenomeni intensi in montagna.Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha perciò dichiarato lo stato di attenzione per possibili criticità ...

Maltempo : in Veneto stato di attenzione per temporali in montagna : Venezia, 13 lug. (AdnKronos) – Le previsioni meteo indicano sul Veneto per oggi e domani un tempo nel complesso soleggiato, ma nel pomeriggio/sera saranno possibili locali rovesci e temporali su zone montane e pedemontane. Per domani pomeriggio/sera saranno possibili locali fenomeni intensi in montagna.Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha perciò dichiarato lo stato di attenzione per possibili criticità ...

Maltempo : in Veneto stato di attenzione per temporali fino alla mezzanotte di domani : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) – Tra il pomeriggio/sera di oggi e la giornata di domani, 11 luglio, le previsioni meteo emesse dall’Arpav indicano condizioni di spiccata instabilità, con probabili rovesci e temporali sparsi, a tratti diffusi specie tra la serata di oggi e la mattinata di domani, a partire dalle Dolomiti e in successivo trasferimento a Prealpi e a parte della pianura.In proposito, il Centro Funzionale Decentrato ...

Maltempo : in Veneto stato di attenzione per temporali fino alla mezzanotte di domani : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) - Tra il pomeriggio/sera di oggi e la giornata di domani, 11 luglio, le previsioni meteo emesse dall’Arpav indicano condizioni di spiccata instabilità, con probabili rovesci e temporali sparsi, a tratti diffusi specie tra la serata di oggi e la mattinata di domani, a par

Maltempo - violento nubifragio in Veneto : decine di interventi : Maltempo, violento nubifragio in Veneto: decine di interventi Maltempo, violento nubifragio in Veneto: decine di interventi Continua a leggere L'articolo Maltempo, violento nubifragio in Veneto: decine di interventi proviene da NewsGo.

Maltempo : in Veneto domani temporali sparsi : Venezia, 9 lug. (AdnKronos) - Continua la fase di tempo instabile in Veneto: da oggi pomeriggio sino alle ore 14 di mercoledì 11 luglio potranno verificarsi temporali occasionali, più probabili nella giornata di domani martedì 10 con rovesci sparsi, anche intensi. Il Centro funzionale decentrato del