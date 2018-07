Maltempo : assessore Veneto - già dichiarato lo stato di crisi (2) : (AdnKronos) - Bottacin ha quindi rassicurato gli amministratori locali che la procedura per la dichiarazione dello stato di crisi è già stata avviata ed è suscettibile di integrazioni qualora altri Enti dovessero segnalare danni e disagi riconducibili agli stessi eventi meteo eccezionali. Lo stato d

Maltempo : assessore Veneto - nel trevigiano situazione sotto controllo : Treviso, 17 lug. (AdnKronos) – Anche l’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, per registrare la situazione in tempo reale, si è recato in sopralluogo la scorsa notte in diversi siti travolti dalla bomba d’acqua che ha colpito il trevigiano dal tardo pomeriggio di ieri. ‘Personalmente ‘ fa presente Bottacin – mi sono recato prima a Cornuda, dove ho potuto constatare che diverse ...

Lombardia - l’assessore Rolfi : “I Comuni censiscano i danni del Maltempo” : “Il maltempo della notte scorsa ha colpito e danneggiato diverse aree del territorio lombardo: è fondamentale che i Comuni, in piena sintonia con gli uffici territoriali regionali, si attivino al più presto per accertare l’entità dei danni, fase preliminare e necessaria per qualsiasi richiesta di calamità“. Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, ...

Maltempo Piemonte - frana a Bussoleno : gli sfollati sono 130 - sopralluogo dell’assessore alla protezione civile : La Prefettura ha reso noto che sono 130 gli sfollati a seguito della frana di ieri a Bussoleno in Valsusa (Torino): i residenti sono stati costretti a lasciare le proprie case dopo che ieri pomeriggio uno smottamento ha investito cinque abitazioni, a causa delle piogge intense. Stanno operando 50 volontari delle squadre anticendi boschivi e 20 della protezione civile. sono 20 i mezzi messi in campo per la pulizia strade. Impegnati 7 minipale, un ...

Maltempo : assessore veneto - nuova app Arpav per info in tempo reale su temporali : Venezia, 5 giu. (AdnKronos) – Un nuovo sistema per il monitoraggio e la segnalazione in tempo reale dell’arrivo di temporali o, in generale, di precipitazioni intense è stato messo a punto da Arpav ed è ora disponibile per chiunque, scaricando una specifica ‘App temporali” sul proprio smartphone. L’applicazione è stata presentata oggi a Venezia dall’assessore regionale all’ambiente, Gianpaolo Bottacin ...

Maltempo : assessore veneto - nuova app Arpav per info in tempo reale su temporali (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Lucchetta ha fatto presente che sul veneto si registrano in media da 10 a 30 giorni con piogge intense (superiori a di 10 mm) nei mesi da maggio a settembre. Nel periodo dal 1993 al 2016 la media è salita localmente di 1 o 2 giorni nella parte settentrionale della regione. Le precipitazioni intense e di breve durata (con quantitativi massimi maggiori) interessano invece soprattutto le zone costiere, come è ...

