Maltempo | allerta meteo | piogge forti in arrivo sul nord

Allerta Meteo Estofex - forte Maltempo in arrivo al Nord Italia : “Rischio di grandine di grandi dimensioni - alluvioni e tornado” : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso allerte di livello 1 e 2 per l’Italia settentrionale, la Slovenia, la Svizzera e l’Austria meridionali per grandine di grandi dimensioni, alluvioni lampo e, ad un grado inferiore, per forti raffiche convettive di vento. Per l’Italia Nordorientale esiste anche il rischio di tornado. Una depressione si allunga dal Mare di Norvegia alla Spagna ed entra gradualmente in contatto ...

Allerta Meteo - il Maltempo si sposta al Sud : Campania - Calabria e Sicilia le Regioni più colpite - alto rischio tornado in serata [MAPPE] : 1/11 ...

Allerta Meteo - Estofex prolunga l’allarme Maltempo per l’Italia per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento anche al Sud : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 (ora italiana) di domani, 18 luglio, per l’Italia, gran parte dei Balcani e la Turchia nordoccidentale per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Livello di Allerta 1 anche per parti della Polonia, Bielorussia, Lituania e Russia per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Bassi ...

Torna il Maltempo - da mezzanotte allerta meteo su tutta la Campania : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valevole a partire dalla mezzanotte. Precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte Maltempo delle prossime ore : criticità gialla e arancione su molte Regioni : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione di origine atlantica, sta attraversando velocemente l’intera penisola da nord-ovest verso sud-est, dando luogo a precipitazioni temporalesche anche intense, con un rinforzo della ventilazione occidentale e un generale calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Allerta Meteo - furiosa sfuriata fredda sta per innescare Maltempo estremo sull’Italia : allarme tornado e grandine tra stasera e domani al Centro/Sud : 1/18 ...

Maltempo - allerta gialla in Toscana : temporali e grandinate : Un'ondata di Maltempo è prevista per oggi, lunedì 16 luglio, in tutta la Toscana. La Protezione Civile ha annunciato allerta gialla.

Maltempo - GRANDINE E TROMBE D'ARIA : ALLERTA PIEMONTE/ Video ultime notizie : preoccupazione anche in Piemonte : MALTEMPO, GRANDINE e TROMBE D'ARIA: ALLERTA Piemonte, Video. ultime notizie: allagamenti e danni nel Bolognese. Attenzione anche a Milano: già pronto il piano di emergenza(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 23:52:00 GMT)

