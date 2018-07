Malcom si allontana dall' Inter | la cessione di Candreva potrebbe non bastare RUMORS

Blastingnews

(Di venerdì 20 luglio 2018) In casacircola molto nervosismo dopo la sconfitta nell'amichevole contro il Sion. I nerazzurri sono usciti delusia sfida con gli svizzeri, nella quale si è anche infortunato Nainggolan. Una squadra pesante quella in Svizzera: i giocatoriro, però, aver pagato il carico di lavoro imposto da Luciano Spalletti. Dopo la sconfitta - come spesso succede - si è tornati a parlare di acquisti per rinforzare la rosa, che pareva essere gia' abbastanza attrezzata VIDEOin vista della prossima stagione, segnataa partecipazione in Champions League. Gli ultimici rivelano, però, che l'sono sempre più distanti. L'e le strategie di mercato L'attaccante del Bordeaux ha dato il proprio benestare al trasferimento a Milano, ma nelle ultime ore - cosi come rivelato da Tuttosport - nella trattativa per acquistare il laterale offensivo, si ...