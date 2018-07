Mai visto Giacomo Bettarini? Riservato e sportivo | ecco il figlio di Stefano e Simo

“ Mai visto niente di simile”. La scoperta choc nel negozio di animali : Quella che vi stiamo per raccontare sembra una scena di Dogman, l’ultimo film di Matteo Garrone, ma non è così: quella che vi stiamo per raccontare, purtroppo, è una storia vera. In congelatore per evitare che l’odore nauseabondo delle carcasse in decomposizione di 31 cani potesse insospettire i vicini. Ma a nulla è servito e così, durante un’ispezione di routine in un negozio di animali , il Dipartimento della Protezione ...

Good luck maestro Sarri - the best is yet to come : adesso incanta anche Stamford Bridge con un Chelsea Mai visto and don’t be afraid - even heroes have the right to dream : Dall’Azzurro di Napoli al Blues di Londra, sponda Stamford Bridge: Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea. S’è conclusa la trattativa-fiume che adesso sbloccherà molte altre operazioni di top player legate al mister che ha incantato l’Europa intera con il suo calcio spettacolo al Napoli. Intanto, per lui, è già un successo straordinario: a Londra guadagnerà 4 milioni di euro l’anno per due anni (con opzione per il ...