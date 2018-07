Magnetic make up | le nuove tendenze Sephora Collection GALLERY

sportfair

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Dilessz : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Looko per la nuova collezione invernaleSguardo incantatore, labbra ammalianti, unghie glitterate… Per questa stagionerivela un nuovo arsenale di colori, per look sempre più di tendenza! Rossetto vellutato brillante Cream Lip Shine, smalto Color Hit, palette Feline Instinct, pennello Pro Fan Shadow, matita contorno occhi 12h… Tutto il necessario per cambiare le nostre vecchie abitudini e ravvivare il nostro stile! Fai clic qui per vedere lo slideshow. L'articoloup, leSPORTFAIR.