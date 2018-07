Mafia : Dia Messina sequestra patrimonio noto imprenditore : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – Dalle prime ore del mattino, la Dia di Messina, supportata dal Centro Operativo di Catania, su disposizione del Tribunale Misure di Prevenzione di Messina, che ha accolto la proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale a firma dal Direttore della DIA, Generale di Divisione Giuseppe Governale, sta sequestrando “l’ingente patrimonio nella disponibilità di un noto imprenditore ...

Mafia - in Lombardia nessuno la nega più : uno studio pagato dalla Regione racconta le metastasi provincia per provincia : Non c’era, ora è una metastasi diffusa in tutta la Regione. Eccola qui la Mafia al Nord. Il ritratto, provincia per provincia, arriva proprio da Regione Lombardia, cioè dalle stesse sale dove – solo pochi anni fa – s’era levato energico, risoluto e sdegnato il diniego dell’allora governatore (e già ministro degli Interni) Roberto Maroni: “La Mafia al Nord non esiste”. Era il 2010 e dopo sei anni proprio qui, e proprio grazie ai ...

"Mafia a Roma sempre più come in Campania - Calabria e Sicilia". Il rapporto della Dia : La criminalità organizzata a Roma è sempre più simile alle associazioni mafiose calabresi, siciliane e campane. I metodi utilizzati, infatti, non differiscono molto da quelli utilizzati da mafia, camorra e 'ndrangheta. Questo uno dei dati che emerge dall'ultimo rapporto semestrale della Direzione Investigativa Antimafia. Secondo il documento, in alcune aree della Capitale ci sono formazioni criminali che, "basate su stretti ...

Mafia - Dia : lotta per successione Riina - c'è rischio atti di forza : Cosa nostra "non puo' rinunciare a dotarsi di un nuovo capo" ma la successione di Toto' Riina presenta "aspetti problematici" ed è "a rischio di forti tensioni che potrebbero sfociare in atti di forza, con pericolose ripercussioni nell'immediato". A lanciare l'allarme è l'ultima Relazione semestrale della Direzione investigativa antiMafia, secondo cui nel ...

"AGITARSI - ORGANIZZARSI - STUDIARE!" - PROGETTO ANTIMafia DELL'ASSOCIAZIONE RAGUSANA GENERAZIONE ZERO : Ampio e fondamentale spazio viene dedicato alla formazione, grazie alla partecipazione di figure professionali del mondo della comunicazione per fornire ai giovani gli strumenti di base da utilizzare ...

Maradona e la sua teoria sui Mondiali : "La 'Mafia' delle nazionali europee porta via i calciatori africani per naturalizzarli" : "C'è una mafia che porta via i calciatori africani per naturalizzarli per le nazionali europee. E molte volte il bisogno obbliga questi giovani giocatori a fare una scelta del genere". È un Diego Maradona senza peli sulla lingua quello che, nel corso della trasmissione "La mano del Diez" sull'emittente venezuelana Telesur, sottolinea che tre delle quattro nazionali semifinaliste ai Mondiali sono in gran parte composte da figli ...

Mafia : Dia - imprenditore Clemente pienamente inserito in contesto mafioso-imprenditoriale (2) : (AdnKronos) - Attività di sostentamento che veniva espressamente attribuita da Lorenzo Cimarose e Clemente "nel corso di un colloquio registrato in carcere nel 2014, quando il detenuto affermava che Patrizia Messina Denaro, arrestata dalla DIA di Trapani nel 2013, sorella del latitante, aveva ricevu

Mafia : Dia - imprenditore Clemente pienamente inserito in contesto mafioso-imprenditoriale : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – L’imprenditore Nicolò Clemente, arrestato oggi dalla Dia di Trapani, perché ritenuto vicino al boss latitante Matteo Messina Denaro “è risultato pienamente inserito nel contesto mafioso-imprenditoriale castelvetranese attraverso una logica spartitoria ispirata dai vertici della famiglia mafiosa (tra tutti il latitante ed i suoi parenti in libertà) ed attuata mediante il sistematico ricorso alla ...

Stato-Mafia - l'ex pm Ingroia : “Il Colle inviò Mauro per mediare” : L’ex direttore di Repubblica Ezio Mauro fu inviato dal Quirinale a Palermo per tentare una sorta di ‘composizione’ del conflitto con la Procura del capoluogo siciliano prima che venisse sollevato formalmente il conflitto di interessi tra organi dello Stato Segui su affaritaliani.it

