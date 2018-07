“Ma perché!” Jessica muore a 12 anni | in gita Poi ecco che succede ai genitori

caffeinamagazine

(Di venerdì 20 luglio 2018) Una morte arriva troppo presto, a soli 12, strappando via alle braccia della famiglia una ragazza piena di voglia di vivere, passioni e sogni nel cassetto. Una tragedia che si è verificata durante unascolastica, in un momento di svago in compagnia degli amici di scuola, e che ha scatenato, dopo il dolore straziante, polemiche a non finire.Lawson stava infatti nuotando in un lago sul Massiccio Centrale, in Francia, quando è rimasta intrappolata sotto una barca senza riuscire più a tornare a respirare. Tutto è successo nel 2015 e da quel momento idella piccola aspettano ancora che sia fatta chiarezza su quanto accaduto. “Ci sentiamo frantumati in milione di pezzi” dicono Brenda e Anton, la madre e il padre di. La ragazza era di origini inglesi e si trovava in Francia per prendere parte insieme ai compagni all’annuale...