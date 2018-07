M5s e Lega completano il puzzle nomine | ora il governo è pronto a cambiare

Intesa M5s-Lega : Fabrizio Palermo nuovo ad di Cassa Depositi e Prestiti : Fabrizio Palermo è nato in Umbria, ha 47 anni ed è laureato in Economia e Commercio all'Università di Roma La Sapienza. Ha cominciato come analista finanziario a Londra in Morgan Stanley, poi è ...

Cassa depositi e prestiti - accordo raggiunto tra governo e Lega-M5s : chi c'era al vertice della svolta : ... il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti , il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e quello dell'Economia Giovanni Tria .

Ilva - c’è l’interpellanza urgente a Di Maio ma l’Aula sembra già in ferie. Banchi vuoti tra M5s - Lega - Pd e FI : L’Aula della Camera sembra già in ferie per l’estate. Solo una decina di deputati hanno partecipato alle interpellanze urgenti, in calendario venerdì 20 luglio: tra queste, era prevista anche la risposta del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sul dossier delicato dell’Ilva, dopo le criticità fatte emergere dall’Anac. In Aula, però, il deserto o quasi. Il deputato del Pd, Filippo Sensi, ha ...

Dossier nomine : alta tensione fra M5s-Lega e Tria : Giovedì saltato un vertice convocato da Conte. Per il M5s il ministro vuole uomini legati all'establishment

FINANZA/ La rincorsa alla Lega che costa voti a M5s - e Pil all'Italia - : Il Fmi è tornato a evidenziare i rischi dell'incertezza politica in Italia. Il Governo deve evitare di spaccarsi e di far perdere slancio al Pil.

Tajani a Genova : «Lega-M5s? Un matrimonio contronatura» : Il presidente del Parlamento europeo oggi a Genova per l’assemblea regionale di Forza Italia Liguria

Stallo Cdp - è tensione tra Tesoro e M5s-Lega : salta il vertice di Conte : ROMA Un insolito vertice convocato e sconvocato nel giro di mezz'ora. Una telefonata accesa tra il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Un colloquio a tu per tu tra lo stesso Tria e il premier Conte a palazzo Chigi. Tutto in una giornata di ordinaria follia di una maggioranza che non riesce a trovare l'intesa ...

CRAXI - LEGA - M5s/ Salvini e Di Maio devono tutto al leader Psi : le prove : Il memoriale di CRAXI su Tangentopoli è stato taciuto dalla grande stampa. Doveva costituire la base per una commissione di inchiesta sul '92. E ora ci sono gli "onesti".

Decreto dignità - intesa M5s e Lega su voucher e incentivi : È stata raggiunta, a quanto si apprende da fonti di maggioranza, l'intesa tra M5S e Lega sulle principali modifiche da apportare al Decreto dignità. Via libera quindi all'ampliamento dell'utilizzo dei ...