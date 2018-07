M5s | così va il mondo | un terzo di merito | un terzo di buoni rapporti e un terzo di

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 luglio 2018) Mercoledì degli amici grillini mi chiedono se per caso conosco qualcuno dei cinque giuristi candidati dal Movimento al Consiglio superiore della Magistratura. Come al solito la mitica piattaforma Rousseau gli ha chiesto di scegliere online, su due piedi, i tre candidati graditi al M5s sui cinque che spettano alla maggioranza in base alla solita spartizione fra i partiti maggiori. Confesso di non conoscerne neppure uno e di non essere in grado di indicare nessuno. Mi guardo anche dall’indicare il professore genovese che ha il curriculum migliore e che arriverà primo nella votazione online, magari solo perché viene per primo in ordine alfabetico. Il giorno dopo, uno degli amici mi scrive: “Ecco, ho votato un renziano!” e si rincorrono online le deprecazioni per una scelta al buio, su una lista formata chissà come e a sua volta dipendente da una previa spartizione fra i ...