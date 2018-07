“Lutto cittadino” Il dramma di Barbara | quasi mamma morta all’improvviso

caffeinamagazine

: #LuttoCittadino Morire lavorando - Gianrot : #LuttoCittadino Morire lavorando - oggiconversano : Oggi i funerali dell'operaio Michele Lorusso. Nel giorno del silenzio proclamato il lutto cittadino Alle 17,00 sin… - Cosenza2punto0 : 'Proclamato il lutto cittadino a Rossano nel giorno dei funerali della giovane famiglia...' -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Una 42enne,Squillace, èall’ospedale San Giuseppe di Empoli nel reparto di ostetricia. La donna, alla quarta settimana di gravidanza, abitava a Spicchio insieme al marito Marco e alla madre. Ènella mattinata di oggi, giovedì 19 luglio. Era ricoverata per iperemesi gravidica (vomito ripetuto, con rischio di disidratazione e perdita di peso) da sei giorni nel reparto diretto dal dottor Marco Filippeschi e coordinato dall’ostetrica Paola Martini. La 42enne era in camera singola e al suo fianco aveva il marito, che l’ha accudita per tutta la degenza. Aspettava due gemelli. La famiglia viveva a Spicchio dal 2014, anno del matrimonio.era originaria di Vinci. Mentre veniva effettuata l’autopsia il medico ha riscontrato elementi sospetti in ipotesi di condotte sanitarie incongrue e, pertanto, ha ritenuto di effettuare subito la ...