L' ultimo pasticcio del Decreto Dignità | era necessario e urgente ma ora la

(Di venerdì 20 luglio 2018) Il pacchetto emendamenti presentato da Movimento 5 Stelle e Lega fotografa l'ennesimo passo falso nell'accidentato iter delDignità. Lasciati alle spalle i ritardi nella presentazione del provvedimento in Cdm e gli imbarazzi per i fantomatici 8mila posti di lavoro in meno all'anno inseriti nella relazione tecnica, le modifiche che la maggioranza intende apportare nella legge di conversione del Dl 87/2018 sono un boomerang per chi, come Luigi Di Maio, ha sventolato la "necessità" e "l'urgenza" procedurale nella stretta ai contratti a termine. Un emendamento condiviso da leghisti e grillini prevede infatti un periodo transitorio (fino al 30 settembre) nel quale si potranno applicare le vecchie regole ai contratti già in essere, per dare più tempo di adeguarsi alle imprese. Recita la proposta di modifica:Al comma 2, le parole "nonché ai rinnovi e ...