L’Udinese non si ferma più | altro successo in amichevole | super Lasagna

(Di venerdì 20 luglio 2018) Sale il tasso tecnico degli avversari, l’FK UFA è qualificato alla prossima Europa League grazie al 6° posto nell’ultimo campionato russo, così come sta salendo il carico di lavoro della preparazione dell’Udinese. Forse per questo il primo tempo della sfida con i russi vede i nostri ragazzi subire subito il gol avversario, al secondo minuto di gioco una incomprensione in difesa permette all’FK Ufa di passare in vantaggio sfruttando il primo calcio piazzato dell’incontro, con Paurevic che finalizza il cross dalla destra. Il campo bagnato da pioggia e irrigazione automatica non aiuta e le trame di gioco volute da Mister Velazquez fanno fatica a svilupparsi, da segnalare il tiro potente ma centrale di Rodrigo De Paul al 16’, ma alla mezz’ora riequilibriamo la sfida grazie a, sesto gol personale di questo precampionato anticipando il difensore centrale avversario su un ...