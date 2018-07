Luce e gas | le bollette salgono e molte famiglie non sanno che esite il bonus energetico

Bonus Luce e Gas - in pochi lo conoscono : ecco come richiederlo : Dal 1° luglio 2018 In barba al Bonus Luce e Gas sono scattati i nuovi aumenti sulle bollette, una spesa crescente di circa il 6,5 per cento per l’energia elettrica e l’8,2 per cento per il gas naturale. A comunicarlo è stata l’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente. La stessa che, nel Rapporto annuale “ll Bonus sociale elettrico e gas: stato di attuazione per l’anno 2017” ha spiegato come sia aumentata la platea dei beneficiari ...

Bollette gas e Luce - aumenta il numero di chi ha diritto al bonus. Ma non fa domanda per incassarlo : Le Bollette della luce e del gas continuano a salire, l’ultimo balzo all’insù è di qualche giorno fa: dal primo luglio, secondo quanto stabilito dall’Autorità per l’Energia (Arena), sono aumentate rispettivamente del 6,5% e dell’8,2 per cento. La notizia è stata diffusa un po’ ovunque, però in pochi sanno che oltre al danno qui c’è anche la beffa: in realtà chi ha redditi bassi o problemi di salute potrebbe usufruire del bonus energia, ossia di ...

Antitrust sanziona Eni Gas e Luce : multa di 1 - 8 milioni di euro per errori in bolletta : multa salata in arrivo per Eni gas e Luce. La societa' è accusata di non aver gestito correttamente le istanze dei clienti relative alla fatturazione dei consumi energetici. Sono stati molteplici i consumatori che avevano gia' segnalato il problema relativo ai maxi conguagli in bolletta e finalmente l'Antitrust ha preso posizione in merito alla vicenda che risale addirittura a maggio del 2016. L'autorita' ha confermato la ripetuta condotta non ...

Eni gas e Luce replica all'Antitrust : Massima trasparenza verso il cliente : Teleborsa, - "Eni gas e luce si riserva di presentare ricorso contro il provvedimento dall' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha inflitto una sanzione al gruppo per scorretta ...

Eni Gas e Luce : multa da 1 - 8 milioni per fatturazione scorretta - specie sui maxi conguagli : Il Codacons ha diffuso ieri una di quelle buone notizie che fanno piacere ai consumatori. In questo caso infatti le tantissime segnalazioni fatte riguardo ai maxi conguagli messi in atto da Eni Gas e Luce sembrano aver avuto effetto. L'Antitrust ha multato il colosso dell'energia per fatturazione scorretta. Dopo la notizia degli aumenti proprio di Luce e gas in vigore dal 1 luglio scorso, la multa di 1,8 milioni di euro riequilibra la ...

Energia : Eni gas e Luce prende atto decisione Antitrust - pesano inefficienze sistema : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Eni gas e luce “prende atto” della decisione dell’Autorità Antitrust e evidenzia “come la stessa Autorità Antitrust specifichi, nella propria decisione, che Eni gas e luce ha assunto importanti iniziative, che vanno ben oltre quanto previsto dalla regolazione del settore, volte alla definitiva risoluzione delle problematiche lamentate da alcuni clienti, tra cui il riconoscimento in ...

