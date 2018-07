Luca Parnasi ai domiciliari | il gip dà l' ok

Stadio - Luca Parnasi ancora davanti ai pm : iniziato nuovo interrogatorio : È iniziato da pochi minuti un nuovo interrogatorio davanti ai pm per Luca Parnasi, il costruttore arrestato il 13 giugno scorso nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. L'atto ...

Stadio Roma - la Cassazione : Luca Parnasi resta in carcere : resta in carcere Luca Parnasi, l'imprenditore considerato dalla procura la mente di un'associazione a deinquere e finito al centro dell'inchiesta sullo Stadio di Tor di Valle. La sesta sezione penale ...

Stadio Roma - Luca Parnasi resta in carcere - : Il giudice non ha concesso i domiciliari perché non sono mutate le esigenze cautelari rispetto all'ordinanza di custodia del 13 giugno scorso

Stadio della Roma - Luca Parnasi resta in carcere. Gip nega la scarcerazione : resta in carcere Luca Parnasi, il costruttore arrestato nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Il gip Maria Paola Tomaselli ha respinto l’istanza di scarcerazione avanzata dai difensori dopo l’interrogatorio, durato circa 11 ore, durante il quale l’imprenditore avrebbe fatto ammissioni sulle dazioni di danaro ai partiti. La Procura aveva dato parere favorevole alla concessione dei domiciliari. La decisione del ...

Stadio della Roma - i verbali di Luca Parnasi : “Palozzi mi chiedeva sempre soldi - Civita voleva un lavoro per il figlio” : “Palozzi mi chiedeva sempre soldi, a Civita ho fatto un favore mettendomi nei suoi panni come padre ma non gli ho mai dato soldi”. Luca Parnasi, il costruttore finito in carcere nella maxi inchiesta sul nuovo Stadio della Roma e che ha cominciato a collaborare con la procura, descrive così ai pm di piazzale Clodio il suo rapporto con i due indagati, rappresentanti della politica Romana. Il primpo è l’ex assessore regionale del Pd, ...

“Ecco chi pagavo”. Stadio Roma - la confessione fiume di Luca Parnasi : Un interrogatorio fiume, durato undici ore, con rivelazioni che fanno tremare il mondo della politica italiana. C’è un po’ di tutto nel verbale di interrogatorio del costruttore Luca Parnasi, chiuso nel carcere di Rebibbia con l’accusa di aver concluso affari, primo fra tutti il nuovo Stadio della Roma, con finanziamenti illeciti e mazzette. Un sistema talmente solido da vedere “libri paga” pieni di nome ...