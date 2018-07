Lubecca | assalto col coltello in un bus | dodici feriti Arrestato il presunto killer

huffingtonpost

(Di venerdì 20 luglio 2018) Sarebbero almeno 12 le persone ferite da un uomo armato diche ha aggredito i passeggeri di un bus a, in Germania. Secondo il 'Lübecker Nachrichten' online due deisono in condizioni gravi.L'assalitore sarebbe stato fermato. Secondo il portavoce della polizia, Dierk Duerbrook, non ci sarebbero morti tra i 12nell'accoltellamento del bus didiretto nella località marittima di Travermuende. L'uomo avrebbe avuto in mano unda cucina, secondo quanto riferisce un testimone oculare al Luebecker Nachrichten.