Lubecca | accoltella passeggeri sul bus | 12 feriti

Germania - accoltella passeggeri su un bus a Lubecca : “14 feriti - due gravi. L’uomo è stato fermato” : Un uomo armato di un coltello da cucina ha aggredito i passeggeri di un bus di linea a Lubecca, in Germania. Secondo il racconto dei testimoni, riportato dal quotidiano Lübecker Nachrichten, l’uomo a tirato fuori l’arma da uno zaino e ha improvvisamente attaccato le persone al suo fianco. L’autista è riuscito a fermare il bus e aprire le porte per far scappare chi era a bordo. Sempre secondo il sito online del quotidiano ...

