L’orologio di Oris in edizione limitata dedicato all’acqua

gqitalia

(Di venerdì 20 luglio 2018) Il nostro corpo e il nostro Pianeta sono fatti per la maggior parte di acqua, eppure l’acqua é uno dei beni più sottovalutati, sprecati e a rischio inquinamento. Proprio per puntare i riflettori sulla difficile situazione in cui versano le fonti d’acqua del globolancia Source of Life Limited Edition, dedicata al corso del fiume Reno, scelto perché costeggia il centro abitato del villaggio di Hölstein, sede della maison fin dal 1904. La cassa in acciaio da 43,5 mm é impermeabile fino a 300 metri, ha un quadrante che riprende i colori dell’acqua del fiume e, inciso sul fondello, ha la mappa del Reno, che scorre per 1.233 km attraverso sei Paesi dalla sua sorgente presso il Lai da Tuma, lago che si trova a 2.343 metri di altezza sulle Alpi svizzere nel cantone dei Grigioni, fino al Mare del Nord. Proposto braccialato o con cinturino in caucciù, é prodotto in 2.343 esemplari (come ...