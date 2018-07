: Atterraggio d'emergenza a Londra per aereo partito da Napoli [news aggiornata alle 04:22] - repubblica : Atterraggio d'emergenza a Londra per aereo partito da Napoli [news aggiornata alle 04:22] - CyberNewsH24 : #Londra,atterraggio emergenza: no feriti - TelevideoRai101 : Londra,atterraggio emergenza: no feriti -

distanotte a Gatwick,aeroporto londinese per un volo British Airways proveniente da Napoli. Lo riferisce un portavoce dello scalo. L'era stata dichiarata per un problema tecnico al momento imprecisato sull'aereo,atterrato comunque regolarmente. Incolumi - angoscia a parte - i passeggeri,disimbarcati poco dopo l'. La pista è rimasta occupata per un po' dal velivolo per le ispezioni, mentre due voli da Cipro venivano dirottati su altri aeroporti. Poi la pista è stata riaperta.(Di venerdì 20 luglio 2018)