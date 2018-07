Londra | nuovo spunto rialzista per Smith

Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea : ecco quanto guadagnerà a Londra : Il Chelsea ha ufficializzato Maurizio Sarri come nuovo allenatore del club dopo l'esonero di Antonio Conte. Il tecnico ha firmato un contratto triennale fino al 2021. L'articolo Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea: ecco quanto guadagnerà a Londra è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Londra : nuovo spunto rialzista per Burberry : Seduta positiva per la maison del lusso inglese , che avanza bene dell'1,94%. La tendenza ad una settimana di Burberry è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe ...

Nuovo scontro tra Londra e Mosca su attacco con nervino : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

New collection by Tetyana Kovalenko : nuovo appuntamento da Elite Stone Gallery a Londra : Grazie alla sala campioni, il cliente può scegliere tra le lastre più pregiate al mondo per realizzare il proprio progetto personalizzato e su misura. Immancabile la retroilluminazione del marmo: il ...

Uber può di nuovo operare a Londra - ma la licenza è con il timer : Durante il pomeriggio del 26 giugno il giudice Emma Arbuthnot ha accolto la proposta avanzata da Uber, ovvero una licenza a tempo di 15 mesi (contro i 5 anni della naturale durata di un’autorizzazione) per operare a Londra. Sono finiti i 9 mesi di purgatorio per Uber. A settembre del 2017 l’autorità londinese dei trasporti, Transport for London (Tfl) non aveva rinnovato la licenza all’azienda californiana, a causa soprattutto della mancanza di ...

Corteo a Londra : nuovo voto su Brexit : 22.40 Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Londra per chiedere un voto sulle condizioni definitive di uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, in corso di negoziato a Bruxelles. Almeno 100mila in Corteo. La manifestazione, organizzata da 'People's Vote', segna l'inizio di una campagna estiva il cui obiettivo è ottenere una nuova consultazione popolare sulla Brexit,a due anni dal referendum. Il 48% dei britannici è ...

Brexit - a Londra 100mila persone in strada per chiedere un nuovo referendum : Centomila persone in strada per chiedere che quando le trattative con Bruxelles si saranno concluse, con o senza un accordo, si dia al popolo del Regno Unito l’ultima parola in un secondo referendum in cui decidere se lasciare o meno l’Unione Europea. Migliaia di bandiere azzurro-stellate dell’Ue, accanto ad altrettante ‘Union Jack’, hanno festosamente invaso il centro di Londra, colorando una grande manifestazione anti-Brexit, ...

Milan in attesa della sentenza si tratta a Londra con il nuovo acquirente : MilanO - In attesa della sentenza Uefa che potrebbe escluderlo dalla prossima edizione dell'Europa League, attesa a breve, il Milan pensa comunque al suo futuro. Oltre a prepararsi all'eventuale ...