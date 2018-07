Londra | atterraggio di emergenza per un volo in arrivo da Napoli

Londra - atterraggio d'emergenza per il volo British Airways da Napoli : [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ]Lo riferisce un portavoce dello scalo. L'emergenza era stata dichiarata per un problema tecnico ...

Londra : atterraggio d’emergenza per aereo proveniente da Napoli : atterraggio d’emergenza nella notte a Londra per un volo British Airways proveniente da Napoli, all’aeroporto di Gatwick: l’emergenza era scaturita da un problema tecnico non precisato, ma il velivolo è atterrato regolarmente. I passeggeri, incolumi, sono scesi a terra senza ulteriori disagi. La pista interessata è rimasta occupata per ispezioni e successivamente riaperta. L'articolo Londra: atterraggio d’emergenza per ...

