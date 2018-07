Lo stato d' emergenza in Turchia è finito | ma poco o nulla cambia

Turchia - concluso stato di emergenza : 13.51 E' finito in Turchia lo stato di emergenza proclamato dopo il tentato golpe di due anni fa e rinnovato 7 volte dal 20 luglio 2016. Dopo il voto dello scorso 24 giugno il governo di Ankara aveva annunciato che non ci sarebbe stata una nuova proroga. Intanto l'Akp, il partito al potere, ha presentato in Parlamento un progetto di legge "antiterrorismo", immediatamente denunciato dal partito di opposizione Chp come strumento destinato a ...

La Turchia ha messo fine allo stato di emergenza - in vigore dal tentato colpo di stato del 2016 : Il governo della Turchia ha messo fine allo stato di emergenza che era stato imposto in tutto il paese dopo il tentato colpo di stato del luglio 2016, e che aveva permesso l’arresto e il licenziamento di decine di migliaia The post La Turchia ha messo fine allo stato di emergenza, in vigore dal tentato colpo di stato del 2016 appeared first on Il Post.

Bonafede sulla riforma della legittima difesa e lo stato d'emergenza in Turchia : DALL'ITALIA Conte e Di Maio replicano ancora a Confindustria. Secondo gli imprenditori il testo rende incerto il quadro delle regole per le imprese “disincentivando gli investimenti e limitando la crescita”. “Confindustria fa la sua parte ma secondo me fraintende”, ha detto il presidente del Consi

Due anni dopo il tentato colpo di stato - in Turchia finisce lo stato d'emergenza. Per Erdogan un potere assoluto : Due anni fa, dopo il tentativo di colpo di stato del 15 luglio, in Turchia lo stato d'emergenza è stato approvato per tre mesi dal Parlamento basandosi sull'articolo 120 della Costituzione. A partire dal 21 luglio 2017 lo stato d'emergenza si è prolungato per sette volte con i voti dell'Akp, il partito del presidente Erdogan e degli ultra-nazionalisti Mhp.In questo periodo, con 36 decreti d'emergenza, sono stati fatti cambiamenti ...

Maltempo Marche : il sindaco di Fano chiede il riconoscimento dello stato di emergenza : Numerosi i danni nel Comune di Fano causati dal temporale abbattutosi nei giorni scorsi nel Pesarese, con grandinate che hanno generato allagamenti e danni a colture e immobili. Il sindaco di Fano Massimo Seri ha inviato una lettera al Servizio Protezione Civile della Regione Marche nella quale segnala danni procurati dalla grandinata: “Siamo pertanto a richiedere, qualora venga riconosciuto, di estendere lo status di emergenza anche ai ...

Maltempo - violenta grandinata a Pesaro : il sindaco chiede lo stato di emergenza [FOTO] : 1/8 Pesaro ...

Turchia revocherà stato di emergenza in vigore da fallito golpe 2016 : Turchia revocherà stato di emergenza in vigore da fallito golpe 2016 Turchia revocherà stato di emergenza in vigore da fallito golpe 2016 Continua a leggere L'articolo Turchia revocherà stato di emergenza in vigore da fallito golpe 2016 proviene da NewsGo.

Lo "stato di emergenza" in Turchia sarà revocato il 18 luglio : Lo 'stato di emergenza' in vigore in Turchia dal 2016 dovrebbe cessare la settimana prossima. Ad annunciare l'imminente revoca delle disposizioni varate dal Governo di Ankara all'indomani del fallito ...

Dopo 2 anni stato d'emergenza in Turchia finirà mercoledì : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maltempo Torino : deliberato lo stato di emergenza per gli eventi del 7 giugno : Il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza (12 mesi, stanziamento di 2.69 milioni) in riferimento agli eventi meteorologici del 7 giugno scorso nel territorio dei Comuni di Bussoleno, Chianocco e Mompantero, in Provincia di Torino: la delibera è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. L'articolo Maltempo Torino: deliberato lo stato di emergenza per gli eventi del 7 giugno sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - nubifragi in Calabria : la Giunta chiede lo stato di emergenza : La Giunta regionale calabrese, su proposta del presidente Mario Oliverio ha approvato la richiesta al Governo nazionale dello stato di emergenza per gli eventi alluvionali che si sono verificati su gran parte del territorio tra il 14 e il 19 giugno scorso. In particolare gli eventi hanno interessato il Reggino Tirrenico (Scilla e Bagnara Calabria) e la zona del Vibonese (Nicotera e Ioppolo). Situazioni difficili per le abbondanti precipitazioni ...

Maltempo - Cdm : “stato di emergenza nei comuni in provincia di Torino” : Il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati il 7 giugno scorso nel territorio dei comuni di Bussoleno, di Chianocco e di Mompantero, in provincia di Torino. Lo rende noto il comunicato finale di palazzo Chigi. L'articolo Maltempo, Cdm: “Stato di emergenza nei comuni in provincia di Torino” sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria : pronta la richiesta dello stato di emergenza : A seguito delle forti precipitazioni e dei conseguenti gravi danni verificatisi su gran parte del territorio calabrese tra il 14 ed il 19 giugno scorso, la Giunta Regionale ha provveduto a raccogliere le numerose segnalazioni di criticità pervenute da vari comuni ed enti alla Sala Operativa di Protezione Civile, ed ha predisposto tutti i provvedimenti formali per la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza da sottoporre entro domani ...

Maltempo Calabria - emergenza ambientale e viabilità : si riuniscono i Sindaci dell’Area dello Stretto. Deliberata richiesta stato di calamità : L’Associazione dei Sindaci dell’Area dello Stretto, guidata dal Presidente, nonché Sindaco di San Roberto, Roberto Vizzari, si è riunita in assemblea presso il comune di Campo Calabro. I Sindaci, durante la riunione, hanno affrontato due importanti problematiche: l’emergenza ambientale causata dai violenti nubifragi che negli ultimi giorni si sono abbattuti in tutta la zona, e la manutenzione della rete viaria sulle strade di competenza della ...