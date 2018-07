Lino Guanciale a Fossacesia e Rocco Papaleo a Vasto | la guida agli eventi del weekend

L’allieva 2 con Lino Guanciale : data d’inizio e anticipazioni : Lino Guanciale in L’allieva 2: trama seconda stagione L’allieva, la fiction ispirata ai romanzi di Alessia Gazzola con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, contrariamente alle attese, tornerà su Raiuno solo nel 2019, probabilmente in primavera. Le riprese de L’allieva 2 sono terminate già da un pò ma bisognerà aspettare per rivedere all’opera Alice Allevi (Alessandra Mastronardi), la specializzanda in medicina ...

La porta rossa 2 - intervista a Lino Guanciale : Lino Guanciale, ovvero il commissario Cagliostro de La porta rossa, ci parla della fortunata fiction e del suo futuro nel corso di un'intervista

La porta rossa 2 - riecco Lino Guanciale : ‘Il commissario Cagliostro? Mi somiglia’ : “Caratterialmente Cagliostro mi somiglia moltissimo. Al punto che in qualche situazione mi sono chiesto: ‘Lui come si comporterebbe?'”: a parlare così è ovviamente Lino Guanciale, l’attore originario di Avezzano che interpreta proprio il commissario Cagliostro, un raro caso di fantasma poliziotto, nella serie Rai La porta rossa. Personaggio a cui è molto legato, Guanciale l’ha definito “febbricitante” ...

Lino Guanciale stop alle fiction dopo La Porta Rossa 2? “Non voglio far venire la nausea” : Lino Guanciale è l'attore del momento. Da un paio d'anni è tra i protagonisti delle fiction Rai più amate: da Che Dio ci Aiuti a L'Allieva, Non Dirlo al Mio Capo e La Porta Rossa, l'attore abruzzese è super richiesto e perciò molto impegnato da un set all'altro. A causa di questo lavoro intenso, però, Lino potrebbe decidere di prendersi una pausa. In un'intervista con Io Donna, il Leonardo Cagliostro de La Porta Rossa - attualmente sta ...

Lino Guanciale e il suo amore per Trieste : 'Una città misteriosa' : L'attore Lino Guanciale ha rilasciato un'intervista a IoDonna in cui ha parlato del suo amore per la città di Trieste, che ha definito l'unica location adatta per girare le riprese della serie televisiva La porta rossa. Guanciale ha sottolineato che Trieste è una città misteriosa e questo aspetto è fondamentale per il successo della fiction noir ispirata alla penna di Carlo Lucarelli. Lino Guanciale nell'intervista ha parlato di numerose ...

Lino Guanciale : 'Il commissario Cagliostro mi somiglia molto' : L'attore Lino Guanciale è stato protagonista di un'intervista al giornale Io donna, in cui ha parlato dell'importanza dei personaggi interpretati nel corso degli anni. In particolare ha sottolineato le somiglianze con il commissario Leonardo Cagliostro interpretato nella serie televisiva La porta rossa, ispirata alla penna dello scrittore Carlo Lucarelli. L'interpretazione di Cagliostro ha cambiato la carriera dello stesso Guanciale che nel mese ...

Ufficiale Non Dirlo al Mio Capo 2 su Rai1 da settembre con Lino Guanciale : data di messa in onda e programmazione : Lino Guanciale torna con Non Dirlo al Mio Capo 2 su Rai1, è Ufficiale la data di messa in onda della seconda stagione. Dopo oltre due anni di attesa, la fiction con Vanessa Incontrada protagonista ha finalmente trovato la sua collocazione nell'affollato palinsesto della rete italiana. Inizialmente prevista per primavera, al termine di Don Matteo 11, Non Dirlo al Mio Capo 2 è slittato a data da destinarsi in autunno. Oltre questa, le fan di ...

Foto dal set de La Porta Rossa 2 - da Lino Guanciale e una culla ai dettagli sulle riprese a Trieste : Dal set de La Porta Rossa 2 giungono nuove Foto che immortalano i due protagonisti, Lino Guanciale e Gabriella Pession. L'account Instagram della regione Friuli Venezia Giulia ha condiviso alcuni scatti direttamente dal dietro le quinte, che mostrano la coppia di attori in pausa. Le riprese sono iniziate nel mese di maggio e si protrarranno fino a ottobre, con la messa in onda su Rai2 prevista per la primavera del 2019 - quindi a due anni di ...

Video e foto de L’Allieva 2 con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi - i nuovi episodi su Rai1 nel 2019? : Buone notizie per i fan della fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Sono state rilasciate nuove foto de L'Allieva 2 che mostrano i tre protagonisti della seconda stagione: Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Giorgio Marchesi. La cattiva news riguarda la messa in onda. All'indomani dei Palinsesti Rai 2018, si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile slittamento de L'Allieva per il prossimo anno, addirittura in ...

Lino Guanciale fa il tris : nel 2018/19 tre nuove fiction Rai : Lino Guanciale re delle fiction nella stagione 2018/2019 Ieri, 27 giugno 2018, sono stati presentati a Milano i palinsensti Rai per la stagione 2018/2019 e, oltre ai programmi di intrattenimento e informazione, sono state annunciate anche le fiction che andranno in onda in autunno e in primavera. Tra le novità “Nero a metà” con Claudio Amendola, “La vita promessa” con Luisa Ranieri, “L’amica geniale”, ...

Palinsesti Rai all’insegna di Lino Guanciale : confermata Non dirlo al mio capo 2 - slittano L’Allieva 2 e La Porta Rossa 2? : Alla presentazione dei Palinsesti Rai si è parlato del grande successo ottenuto dalla fiction nella scorsa stagione ma anche di tutte le conferme e dei volti noti, come quello di Lino Guanciale, che torneranno ad occupare la prima serata alternandosi ad eventi (vedi Bocelli), all'intrattenimento (confermatissimo Tale e Quale Show con Carlo Conti) e ai grandi film. Il dg Orfeo ha mostrato una serie di video che lanciano la prossima stagione tv ...

Lino Guanciale e i suoi tanti impegni televisivi : ... l'iniziativa è stata promossa dalla Regione Lazio per la realizzazione di spettacoli gratuiti nei comuni colpiti dal terremoto. Lino Guanciale e Davide Cavuti hanno avuto il compito di guidare gli ...

Che Dio Ci Aiuti 5 - riprese in corso ma senza Diana Del Bufalo e Lino Guanciale : riprese in corso, da fine aprile, per Che Dio Ci Aiuti 5: Elena Sofia Ricci, dopo essere stata nientemeno che Veronica Lario in "Loro", torna a vestire i panni di Suor Angela per il quinto anno. Nuove avventure, quindi, per lei, Suor Costanza (Valeria Fabrizi) e per i giovani ospiti del Convento degli Angeli in cui è ambientata la fiction prodotta da Lux Vide e girata da Francesco Vicario.Nella quinta stagione, però, non rivedremo Diana ...

Lino Guanciale a Trieste tra La Porta Rossa 2 e la visita ai rifugiati “fra le mura di casa” (video) : Lino Guanciale a Trieste non è solo impegnato sul set de La Porta Rossa 2. Tra un ciak e l'altro, l'attore abruzzese ha avuto modo di passare un po' di tempo libero presso un centro d'accoglienza per i rifugiati. Il Leonardo Cagliostro della serie di Rai2 ha annunciato la sua visita nella giornata di ieri su Facebook. Tramite un breve video ha spiegato che, dopo l'esperienza in Libano (ha raccolto anche un diario online per raccontare il suo ...