L' industria torna a tirare ma l' inflazione prende la rincorsa

Dl Dignità - Conf industria torna all’attacco : “Inefficace - da modificare”. Di Maio : “Terrorismo psicologico” : Si consuma sul decreto Dignità un altro episodio dello scontro tra governo e Confindustria . Dopo le polemiche legate al divieto di pubblicità per il gioco d’azzardo, oggi è l’audizione alla Camera del direttore generale di viale dell’Astronomia a scatenare scambi di accuse tra l’associazione degli imprenditori e il ministro Luigi Di Maio . Le critiche al decreto contenute nella relazione, illustrata dalla dg Marcella ...

Italia - torna a crescere la produzione industria le : Teleborsa, - A maggio 2018 la produzione industriale in Italia torna a salire dopo la battuta d'arresto registrata nel mese di aprile . L'indice destagionalizzato mensile mostra una crescita ...

Italia - torna a crescere la produzione industria le : A maggio 2018 la produzione industriale in Italia torna a salire dopo la battuta d'arresto registrata nel mese di aprile . L'indice destagionalizzato mensile mostra una crescita congiunturale in tutti ...

Cinè Giornate di Riccione 2018 : torna l’appuntamento stagionale dell’industria cinematografica dal 2 al 5 luglio : torna l’ottava edizione di uno degli appuntamenti più attesi del cinema italiano, le CinèGiornate di Riccione. Vi forniremo tutte le informazioni necessarie. Si avvicina la chiusura della stagione cinematografica e già si comincia a parlare della prossima e di ciò che ci attenderà, come ogni anno, anche questa volta si torna nella splendida cornice di Riccione per le “Cinè Giornate”. Sarà un importante momento di incontro per esercenti, ...