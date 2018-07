L' industria 4 0 segna +30% Un mercato da 2 | 4 miliardi di euro

Germania - segnali di recupero dalla produzione industriale : Teleborsa, - Accelera l'industria tedesca nel mese di maggio. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, il dato preliminare sulla produzione industriale ha evidenziato una crescita del 2,6% ...

Spagna - segnali di ripresa dalla produzione industriale : Teleborsa, - segnali di crescita giungono dalla produzione industriale spagnola. Secondo l'Ufficio di Statistica nazionale, INE,, si registra su anno un aumento dell'1,6%, rispetto al +2,1% di aprile, ...

Dl Dignità - Conte : non siamo contro le imprese. Confindustria : segnale molto negativo : Il ministro Tria: no manovre correttive Intanto, il ministro dell'Economia Giovanni Tria è andato in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulle linee guida del suo mandato, ...

Lavoro : Confindustria - dl dignità segnale molto negativo per imprese : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Il decreto-legge “dignità” approvato ieri è il primo vero atto collegiale del nuovo Esecutivo e, anche per questo, “è un segnale molto negativo per il mondo delle imprese”. Questo il primo commento di Confindustria sulle decisioni assunte ieri dal Consiglio dei Ministri. Per Viale dell’Astronomia, che sottolinea che “l’incidenza dei contratti a termine sul totale ...

industria - timidi segnali di ripresa per la produzione : Teleborsa, - La produzione Industriale italiana torna a crescere nel secondo trimestre 2018 ma con un ritmo fiacco . E' quanto indica il centro Studi di ConfIndustria rilevando che la variazione ...

Dalla Provincia assegnati fondi per la strada provinciale che collega uscita A14 alla città-zona industriale : Il sindaco infine ribadisce: "Non molleremo e insisteremo affinché gli interventi vengano completati vista l'importanza strategica di questa strada per l'economia industriale non solo per il ...